A lúdtalptorna-jelentkezés menete

A Mozdulj, Debrecen! óvodások számára kialakított lúdtalptornájáról elmondta, hétköznap 10 és 11 óra között várják a gyógytornászok a 15-20 fős csoportokat otthon is elvégezhető gyakorlatokkal. Kiemelte, már él a foglalási rendszer, az intézmények a gondoskodovaros.hu honlapon tudnak bejelentkezni. Papp Csaba arról is beszélt, hogy az általános iskolásoknak is szerveznek lúdtalptornát keddenként 17 órától a Szent Anna utcai egészségfejlesztési központban. – Szeretnénk a továbbiakban nyitni az iskolák felé is, de egyelőre még csak felmérjük az igényeket. Ezekre az alkalmakra nem az iskoláknak, hanem a szülőknek egyénileg kell regisztrálni a gyereket – tette hozzá.