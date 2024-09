A vendég valamilyen szándékkal érkezik, hogy min szeretne változtatni, és az adott témával kapcsolatban megkérdezzük, mi van a probléma mögött. Az inga megjelöl egy területet, ezután erre fókuszálunk: új papírhoz lapozunk, ahol a téma még részletesebben ki van bontva. Több kör után például eljuthatunk oda is, hogy az akadályokat az étkezési szokásainkban, azon belül a gabonákban kell keresni, és kideríthetjük, konkrétan mit nem szabad ennünk, de akár az is kijöhet, hogy az édességekre kell figyelni. Ez nem feltétlenül a csokievést jelenti, hanem azt is, ha nagy kanállal habzsoljuk az életet