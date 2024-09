Szombat reggel 9-kor már a Klinikához is elhallatszott a zene, ami a Nagyerdei Stadion mellett felállított rendezvénysátorból szólt: éppen a TNT együttes tudakolta Bolond, aki sír című számában, hogy mi a bűnük, és miért van az, hogy úgy haragszanak rájuk. Amint kicsivel később beléptem a 13. Zamat Fesztivál területére, erőteljes mulatósra váltott a stílus, már ebből is sejteni lehetett, hogy rendben elindult egy órával korábban a VÁGOD! elnevezésű pároskolbász-töltő verseny. Mint a szervezők a helyszínen elmondták, közel 50 csapat nevezett be a megmérettetésre: oktatási intézmények, cégek és privát csapatok is kötényt és kést ragadtak, hogy összemérjék tudásukat a piros-fehér kockás terítőkkel letakart sörpadokon. A Haon stábja csapott egy kört, és az eddigi tapasztalatokról kérdeztük a kolbásztöltő verseny lelkes indulóit.

Félszáz csapat nevezett a kolbásztöltő versenyre

Forrás: Molnár Péter

A Metal Boys idén már harmadjára indult el a pároskolbász-töltő versenyen, érdeklődtünk, milyen sikerei voltak a csapatnak eddig. – Berúgtunk! – jött a rövid válasz. Hozzátették, bevált technikájuk a barackpálinka fogyasztása, először be is jutottak az első tíz helyezett közé. Tavaly azonban eltaktikázták magukat, túl sokan jöttek, nem tudtak hatékonyan dolgozni egyszerre heten. Azt hiszem, erre mondják, hogy sok bába között elvész a kolbásztöltő.

A Debreceni Egyetemet képviselte a Pupákok nevű csapat, tagjai között egy oktatóval, valamint két jogász-, két bölcsész-, és egy növényorvos hallgatóval. – Gyerekkori tapasztalatunk van kolbásztöltésből, most feltámadunk újra, kipróbáljuk, mit tudunk. Én főleg jó szóval támogatom a többieket, küldöm az energiát, aztán meglátjuk, mi lesz a végén – nyilatkozta a csapat PR-felelőse.

Munka közben a Pupákok

Forrás: Molnár Péter

Jóval kevésbé volt tapasztalat az a két fiatalember, akik megfeszített koncentrációval vagdosták a szalonnát pár asztallal arrébb, miközben a társaik húst szeleteltek. – Semmi gyakorlat nincs mögöttünk, eddig még csak nézőként vettünk részt kolbásztöltő versenyen. Most itt tartjuk az egyikőnk legénybúcsúját, és az volt a legény kérése, hogy nevezzünk be ide – avatott be az Utolsó kolbászolás egyik tagja, aki szerint szigorúan csak védőitalt isznak a munkálatok közben.