„Nagyon bjutifúlos” – Győzike ellopta a show-t a Hadházi Káposztás Napokon – fotókkal, videókkal

Lepcsánka és káposzta egy kis humorral fűszerezve. Akár így is lehetne jellemezni a Hadházi Káposztás Napok vasárnapját, melyre ellátogatott Gáspár Győzike és felesége, Bea asszony is, akik Kovács Lázár séffel kiegészülve kóstolták végig az ínycsiklandó fogásokat. Ráadásul, a híres házaspár még élménybeszámolót is tartott a Haonnak.

Balogh Efraim Balogh Efraim

A zord időjárás sem tartotta vissza az embereket attól, hogy jól érezzék magukat Hajdúhadház legnagyobb rendezvényén. A Hadházi Káposztás Napok vasárnapi felvonásán jártunk a Vásártéren, ahová rengetegen látogattak el, többek között Gáspár Győző, felesége, Bea asszony, illetve Kovács Lázár séf is. A hírességek ráadásul elképesztő mennyiségben kóstoltak, és persze mondanunk sem kell, a vendégekkel együtt jött a humor is. Rengetegen álltak össze közös fotóra Győzikéékkel a Hadházi Káposztás Napokon

Forrás: Molnár Péter Hadházi Káposztás Napok 2024: rekord is született vasárnap Új elemmel toldottuk meg a rendezvényt, ebben az évben egy olyan rekordot kíséreltünk meg felállítani, miszerint süssünk minél többen káposztás lepcsánkát. Ez sikerült is: délelőtt 10 és 11 óra között 230-an sütöttünk együtt lepcsánkát. Ezt hagyományteremtő szándékkal a következő években is szeretnénk folytatni amellett, hogy káposztát főzünk. Noha esett, de ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a káposztának is szüksége van egy kis esőre, és a legtöbb ember, akivel találkoztam, azt mondta, hogy egyszer van egy évben a Hadházi Káposztás Napok, és ők biztos, hogy eljönnek, van, aki enni, van, aki főzni. Így több ezer fő gyűlt össze a Vásártéren, illetve szombaton a főtéren és a szabadtéri színpadnál is – részletezte Csáfordi Dénes polgármester. Hozzátette, a helyi közösségek ünnepeként szervezik meg a rendezvénysorozatot. A Hadházi Káposztás Napok hangulatát jól tükrözi, hogy mint ottjártunkkor tapasztaltuk, mindenhol ment a sürgés-forgás, kavarták a bográcsokban és olykor óriási kondérokban rotyogó toros- és paradicsomos káposztát is többek között. Na meg persze sültek a lepcsánkák, amiket a zsűri képviseletében Lázár séf, illetve Gáspár Győzike és Gáspár Bea kóstoltak végig. Jött, látott, kóstolt Gáspár Győző a Hadházi Káposztás Napokon

Forrás: Molnár Péter Mivel elkísértük a híres Gáspár házaspárt, testközelből megtapasztaltuk, hogy fantasztikusan érezték magukat. Mi az, hogy, Győzike szavaival élve: Én eddig azt hittem, hogy a Makói Hagymafesztivál a legjobb, de te, ez nagyon »bjutifúlos« – mondta a szemembe nézve harsány magabiztossággal. Nem is kellett neki több, az egyik állomáson úgy gondolta, megpróbálkozik a káposztadarálással, és egész jól ment neki. Közben mellette Bea asszony úgy döntött, lecseréli a menő sneakereket hajdúsági gumicsizmára, és belelép a káposztával jól megtömött hordóba.

A Hadházi Káposztás Napok vasárnapi napja Fotók: Molnár Péter

Gáspár Győzike, Bea asszony és Lázár séf együtt kóstolták végig a nagyon guszta ételeket Mondanunk sem kell, minden méteren özönlöttek az emberek Győzikéhez, hogy közös fotót készíthessenek vele, noha, időnként féltékenykedett Lázár séfre, aki mosolyával néha-néha elcsábította a káposztát kutyuló szépkorú hölgyek szívét, akik megkínálták útravalóval. Ennek persze hangot is adott a nap végére szinte szállóigévé vált mondatával, hogy „Mindig csak a Lázár…” – már csak ezért is megéri megnézni a Győzikéékel készült videós interjút a cikk alján. Egy kis kedvcsinálónak azért itt hagyjuk, hogy a házaspár csak szuperlatívuszokban beszélt a rendezvényről: Nagyon sok helyre járunk zsűrizni, és sok helyre viszem Beát, de megmondom őszintén, az a szeretet és fogadtatás, ami itt van, elképesztő… És olyan polgármestert ismerhettünk meg, akihez kevés hasonló ember van – osztotta meg velünk Győzike, majd Bea gyorsan átvette tőle a szót: – Az az összefogás, ami itt történik, hogy mindenki részese az eseménynek, ez példaértékű. Mindenhol dekoratív sátrak és szép terítékek vannak, és mindenki örömmel főz, ez pedig összehozza a lakosokat. Olyan gasztronómiai dolgokkal találkozom (mint a káposztataposás), amelyek visszarepítettek a gyerekkoromba, és inspirálnak. Győzike: elképesztő az a szeretet és fogadtatás, ami itt van

Forrás: Molnár Péter Nem lőnénk le minden poént, de a rengeteg pozitívum mellett Győzike egyetlen negatívumot azért viccesen megemlített, mégpedig, hogy nincs hal. Egy kis salmon (vagyis lazac – a szerk.) jó lett volna, ha minden igaz, akkor jövőre is jövünk, és akkor főzök majd egy kis »fishes« káposztát – rántotta le a leplet ízléséről. Habár lehet, hogy olvasva is szimpatikus és humoros ez a néhány sor, garantáljuk, hogy a videót megnézve nem lehet nem mosolyogni az egyébként kedves házaspár élménybeszámolóján.

