Továbbhaladva az esztári standnál álltunk meg, ahol a zakuszka a slágertermék. Csörsz Gyula elmondása szerint nagyon szeretik ezt a különleges krémet az emberek, de az almapaprikájuk és a gyönyörű, csokorba szedett erőspaprikájuk is népszerű.

Mi vagyunk a vármegyében talán egyedül, akik ennyi mindent állítanak elő közfoglalkoztatásban

– mondta Pocsaj képviseletében Berke Hajnalka, akinek a pavilonjánál nem véletlenül álltunk meg beszélgetni. Elképesztő mennyiségű szörp, tészta, paradicsomlé, sült padlizsán és paprika, szósz, illetve lekvár szerepel a kínálatban, de a fotók ettől többet mondanak. Megkockáztatjuk, hogy kevesebben hallottak a rózsa-, orgona- vagy pitypangszörpről, mint amennyien kóstolták azokat, de képzeljék el, az említett növények virágából is hihetetlen finom italokat lehet készíteni, mint kiderült.

Berke Hajnalka standja

Forrás: Molnár Péter

Egyébként Hajnalka Erdélyből származik, ahonnan egyik családtagjától kapott egy igen különleges receptet, amelyet szerinte talán sehol máshol nem használnak. Ezt meg is osztotta velünk, így megismerhettük legkelendőbb termékük, a csácsó titkát:

– Főznünk kell négy szem krumplit héjában, illetve két tojást is. Megpucoljuk, majd felszeleteljük a krumplit és a tojást is, miután kihűltek. Hozzátesszük a félkész salátát, ami tulajdonképpen a csácsó, annyi majonézt adunk hozzá, amennyit éppen felvesz, majd só, bors, és kész is a vacsora – részletezte.