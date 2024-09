Idén 19. alkalommal rendezik meg szeptember 27. és 29. között, péntektől vasárnapig a Hadházi Káposztás Napokat. A fesztivál elsődleges célja, hogy Hajdúhadház megtartsa a régi időkre visszanyúló, káposztatermesztéssel és feldolgozással kapcsolatos hagyományait, átadva azokat a fiatalabb generáció számára is. A középpontban a gasztronómiai és kulturális események állnak, a különleges káposztás ételek igazi kulináris kuriózumot szolgáltatnak. Külön érdekesség, hogy ezúttal Guinness- rekord-kísérlet is lesz vasárnap Kovács Lázár séf közreműködésével. Ha sikerül minél több embernek egyszerre káposztás lepcsánkát sütnie, az bekerül a rekordok könyvébe. A gasztronómiai rendezvénysorozat műsorvezetője Molnár Csilla, a főzőversenyek zsűrijének elnöke Kovács Lázár lesz, de Gáspár Győző és felesége, Bea asszony is aktívan részt vesznek a lebonyolításban – tudatta portálunkkal a hajdúhadházi polgármesteri hivatal.

Forrás: MW-archív

Óriási bulival vár a Hadházi Káposztás Napok

Pénteken a Hajdúhadházi Káposztás Konferenciával veszi kezdetét az esemény, középpontban a hadházi lapos káposztával, annak termesztése, feldolgozása és fogyasztása lesz a téma.

Este sztárfellépők és dj-k szórakoztatják a közönséget, ott lesz Opitz Barbi, Kállay-Saunders András, Oláh Gergő, DJ Lovas, DJ Zales, a 4FClub és Yamina.

Szombaton 24 vármegyei település mutatja be értékteremtő közfoglalkoztatási tevékenységét közfoglalkoztatási kiállítás keretében. Ugyanezen a napon a Borockás Néptáncegyüttes, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, valamint a Kisliget Néptáncegyüttes fürge lábú táncosai ropják a jókedv fokozásáért, de Heit Lóri és zenekara is mikrofont és hangszert ragad.

Forrás: MW-archív

A Triász zenekar a 70-es-90-es évek rockdalaival lép fel, az Animal Cannibals koncertje pedig igazi zenei csemegét kínál. Lesz Rapcity Freestyle Show, Extrém Triál Show, Thai Chi és Wing Chun Taoista harcművészeti bemutató, Káposztás Kosárlabda Gála, veteránkerékpár-kiállítás, motoros találkozó és felvonulás, versenyautó-kiállítás, valamint sportolásra is lehetőség nyílik: labdarúgás, ökölvívás, kosárlabda és íjászat várja az érdeklődőket, a kisebbek pedig nyugodtan hozhatják a nyuszimotort is.