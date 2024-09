A debreceni állatkert vasárnapi, az Európai Kulturális Örökség Napjai kapcsán tartott történeti sétáján elhangzott, a csuklyásmajmok igazából 5 végtaggal rendelkeznek, ugyanis ide lehet számítani a farkukat is, amikkel mindenféle bűvészmutatványra képesek. – Budapestről jött az első 15 egyed, köztük volt Ferike, a kismajom. Rendszeresen meglógott a ketrecből, elment a büfébe kunyerálni, a kis haverjaival felborogatták a kukákat. Aztán amikor pár év múlva a budapesti állatkertnek volt szüksége csuklyásmajomra, vissza is küldtük Ferikét oda, ahonnan jött – idézte fel Lengyel Zoltán főápoló. A séta ezen része közben diót dobált a majombandának, akik parádés ügyességgel bontogatták a héját (és nem a héjját!). A főápoló elmondta, a diótörés a majmok esetén nem ösztönös, ezt az idősebbektől tanulják el. Azt is hozzátette, hogy van egy fekete pókmajom is az állatkertben, aki szintén nagy zsivány, simán kiveszi a kockacukrot az ápolója zsebéből, ha éppen úgy gondolja (és általában úgy gondolja).

A debreceni állatkert csuklyásmajmai a farkukat is végtagként használják

Forrás: Kiss Annamarie

A jelenlegi pingvinházról Lengyel Zoltán elmondta, korábban 3 nílusi víziló lakta: egy pár és a kicsi lányuk, a közel 3 tonnás Edit. Mint megtudtuk, Editre hírnév és csillogás várt, ugyanis az egyik amerikai Disneylandbe került. – 20 perc alatt befogtuk, de ehhez előtte hetekig szoktattuk a szállítóládához, ott kapott enni. Kiemelni már nagyobb feladat volt, ezért a tűzoltók jöttek darus kocsival, hogy el lehessen szállítani a több tonnás kislányt – avatott be a kulisszatitkokba.

A debreceni állatkertben sok a zsivány

Benéztünk a gibbonokhoz is, és megtudtuk, jelenleg 2 hím képviselteti magát a debreceni állatkertben. – Hamarosan várható egy nőstény egyed is, de nem tudhatjuk előre, hogyan fognak kijönni egymással. Ez majd csak akkor derül ki, amikor itt lesz, nem küldhetünk a nősténynek egy fotót előre, hogy szerinted hogy néz ki a srác – magyarázta Lengyel Zoltán.