Többek között szépségápolási termékekkel, ruhákkal, ékszerekkel, dekorációs elemekkel, környezetbarát tisztítószerekkel, valamint mindezek készítőivel, illetve különböző közérzetjavító szolgáltatások képviselővel találkoztunk Debrecenben az I. Csapókerti Női Expó kiállítóterében. Szilágyi Edina, a debreceni 3-as választókerület képviselője, és egyben a rendezvény fővédnöke arról beszélt az ünnepélyes megnyitón, hogy kint ugyan hideg az időjárás, a szívét mégis melegség tölti el. – Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen eseménnyel gazdagodott a Csapókert – mondta.

Az I. Csapókerti Női Expó minden korosztály számára népszerű volt

Forrás: Molnár Péter

Visszajelzések alapján született meg az I. Csapókerti Női Expó ötlete

Ökrös-Kovács Dóra főszervező érdeklődésünkre elmondta, májusban fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy létrehozza az eseményt. – Tavasszal tartottunk egy rendezvényt ismert előadókkal, és volt mellette egy kiállítás és vásár is. Olyan visszajelzéseket kaptam, hogy több időre és térre lenne szükség, hogy megfelelően szét tudjanak nézni az érdeklődők. A koncepció az volt, hogy a külföldi tömegtermelést háttérbe szorítva a helyi értékeket képviselő magyar márkáknak adjunk arra teret, hogy meg tudják mutatni magukat és kínálatukat. Ma 26 kiállítóval találkozhat a közel 300 regisztrált érdeklődő – tájékoztatott. Hozzátette, az I. Csapókerti Női Expón párhuzamosan több helyszínen is zajlanak a programok: a kiállítás és a vásár mellett előadásokon, foglalkozásokon és bemutató órákon is részt vehetnek az érdeklődők.