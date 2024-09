Idén nyáron az amur horgászata nagyobb szerepet kapott a Látóképre járó horgászok között, és bizony nem is eredménytelenül próbálták horogra csalni a „nádrágókat” a pecások – írta közösségi oldalán a népszerű horgászhely. Egy újabb beszámolót is közölt, amely bizonyítja, hogy valóban érdemes a tó bármelyik részén megpróbálni az amur becserkészését. „A júliusi és augusztusi hónapokban elhatároztam, hogy a tó különböző részein fogok szerencsét próbálni, és kapásra bírni a tóban élő amur állományt. Az esetek többségében ez sikerült is, számos 5-7-12 kiló közötti amurt sikerült fognom, viszonylag rövid idő alatt. A legnagyobb egy 15,5 kilós példány volt, amit közel 30 perces fárasztás után tudtam szákba terelni. Ezt követően helyet változtattam, és a nap végére ráadásként egy nem várt, 17,20-as tövest is sikerült elcsípnem. Augusztus végére tervezett nyárzáró horgászatomat a 4-es behúzós helyen töltöttem, ahol egymás után sikerült becserkészni további 2 kisebb egyedet is” – áll Szima Barna beszámolójában.