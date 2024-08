Több hazai hírportál is foglalkozott már a zokni-papucs kombó témával, és már a Haon sem tud szó nélkül elmenni mellette. Korábban a Femina is megírta, hiába gáz, megint menő az NDK-s turista stílus: a zokni szandállal és papuccsal is divatos. „A zokni és szandál kombónak mindig volt egy sajátos aurája, a nyugati világban leginkább a teljes igénytelenség és divatinkompetencia jeleként dekódolják. Rettentően kényelmes a lábnak, egyszerre meleg, de szellőzik is, szóval nem arról van szó, hogy érthetetlen a jelenség, csak valahogy mégis, urbánus környezetben sok embernél veri ki a biztosítékot” – áll a cikkben. Sőt, a Ripost már évekkel ezelőtt készített egy összeállítást, amiben azt mutatták be, milyen zoknikat kezdtek el gyártani azoknak, akiknek bejön a zokni-papucs kombó.

Egyre divatosabb a zokni-papucs kombó Debrecenben is

Forrás: Napló-archív

Divatbaki, avagy világjelenség a zokni-papucs kombó?

Ha azt hinnénk, ma már nem tudnak nekünk újat mutatni a divatőrültek, akkor tévedünk. Igaz, annyiféle stílust láttunk, hogy 2024-ben már nem sok mindenre kapjuk fel a fejünket, de azért 38 fokban a zokni-papucs kombót a mai napig nem értjük. A minap villamosra pattantunk Debrecen belvárosában, alig néhány megállót mentünk, és nem egy, nem is kettő, hanem legalább öt fiatal utazott a nagy hőségben zokniban-papucsban. A látottak alapján felvetődött bennünk a kérdés, hogy miért, mi lehet ebben a jó, ez mitől divatos és menő.

A kérdések megválaszolásában Kocsár Valéria debreceni divattervező állt a Haon rendelkezésére, aki kifejtette, a divatvilágban néha a legkisebb stílusbeli módosítás szól a legnagyobbat. Úgymond, ha a menőséghez ez kell, akkor a divat beépíti. – Bizony, a zokni viselése a rómaiakkal kezdődött és még a piros színű zokni is az ő érdemük, nem beszélve a többi kultúráról. Szóval ez a kombó napjainkban az egész világon hódít. Ez a faux pas (ballépés – a szerk.) igenis elfogadott, tehát egy jól sikerült divatbaki. Sőt, a divatdemokrácia része, hiszen a divat határtalan – mutatott rá a divattervező. Hozzátette, úgy is fogalmazhatunk, ez voltaképpen a divat evolúciójának jeles példája. Viseli Hailey Bieber, David Beckham, no és az utca embere.