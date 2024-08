Elkezdtem többet járni az edzőterembe, szeretnék izmosodni, az étkezésre is jobban odafigyelek. Korábban már dolgoztam személyi edzővel, így most egyedül is össze tudom állítani az edzésprogramomat. A hajamat is elkezdtem vitaminokkal bombázni, szeretném úgy érezni, hogy 100 százalékosan beletettem mindent, hogy a legjobb formámat hozzam a döntőn