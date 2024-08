A tiszacsegei szellemház története

A kastély történetét egyébként homály fedi, Szirti Sas úgy tudja, a pontos évszámról nincsenek források, a feltételezések szerint valamikor az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején építették. – Amikor idekerültem, utánanéztem, mégis hol élek. Az épületet egy temetődombra építették, az ősök szellemei is innen adódhatnak. Azért emelték ezt a dombot, mert akkoriban még nem szabályozták a Tiszát, és amikor kiöntött, vitt mindent, köztük az eltemetett testeket is. Annyi biztos, hogy a II. világháború alatt egy Radák nevű zsidó család élt itt. Az előtérben mozaikpadlót helyzetek le, közepén Dávid-csillaggal, és az megsérült. A kétezres évek elején szerették volna kicserélni, felszedték, és akkor derült ki, hogy az eredeti kőpadlózat található alatta, amit ma is láthatunk – ismertette. Megjegyezte, Radákék idején valószínűleg fénykorát élte a kastély. – Egy teniszpálya is volt a birtokon, él itt a közelben egy néni, aki emlékszik rá, mivel labdaszedőként dolgozott is itt. Bécsi kertész járt gondozni a kertet, melyben öntözőrendszer is volt kiépítve. Ez akkoriban ritkaságnak számított, a csövek még ma is megvannak – tudtuk meg.

A Don-kanyarból származó női szobor az ereklyegyűjtemény egyik különleges darabja

Forrás: Molnár Péter

A szellemházban az étkezőbe is bemehettünk, ott főként fából készült ereklyéket láttunk, a falon pedig többek között Az utolsó vacsora egyik replikáját is. Szirti Sas elmondta, gyakran változik a kiállított készlet, szívesen jár régiségvásárokra. – Ez a nőt ábrázoló faszobor egy igazán különleges darab, a keltezés szerint a Don-kanyarban készült 1941. december 24-én. Hátborzongató belegondolni, ki készíthette és kinek, illetve milyen utat járhatott be, míg eljutott hozzám – mutatta a műtárgyat.