Július 31-én, szerda kora délután érkeztünk meg a tiszacsegei strandhoz (hivatalos nevén Tiszacsege Termálstrand), ahol felhőtlen ég és szikrázó napsütés fogadott minket, parkolóhelyet is azonnal találtunk. A medencéket a kabinsoron keresztül közelítettük meg, és az igazi retró hangulat mellett valami egészen más is elragadott. A fehérre festett kabinok a kék színű ajtókkal egymás után felsorakozva úgy néztek ki, mintha valami mesés görög szigeten lettünk volna.

A tiszacsegei strand legnagyobb medencéjében ezerrel ment a dobálás

A létesítmény három kültéri medencével rendelkezik, mi a hideg vizes úszómedencénél kezdtünk, és alig akartam hinni a szememnek: a csillogó vizű, hatalmas, kristálytiszta medence majdnem teljesen üres volt. Bevallom, nem először jártam itt, a 90-es években a tiszacsegei strandon tanultam meg úszni, ki sem lehetett húzni innen, talán azért is lepődtem meg ennyire. Az íróasztalom van is egy fénykép, amin ugyanebben a medencében, csak jó pár évtizeddel korábban apukám nyakában lógok, a karjaimon kék karúszók, körülöttünk pedig mindenhol fürdőzők vannak. Most mindössze ketten tartózkodtak a vízben, a 17 éves Benedek és a szintén 17 éves Márk. A srácok frizbidobálás közben megosztották, aznap voltak itt először, Salgótarjánból érkeztek, Tiszacsegén nyaralnak az egyikőjük családjával. Az úszómedencétől távolodva láttuk annak pontos paramétereit is, a tájékoztató táblák szerint a víz mélysége 187 centiméter, a hőmérséklete 26-27 Celsius fok: ide tényleg csak azoknak érdemes jönni, akik magabiztosan közlekednek a vízben (és esetleg még az apukájuk is velük van). Akik viszont szeretnének egy jó nagyot úszni, azoknak annyi helyük van itt kibontakozni az összes úszásnemben, hogy Milák Kristóf személyesen adja át nekik az olimpián szerzett ezüstérmét.

A csúszda volt a sláger a gyerekmedencében

Utunk a hintával is felszerelt játszótéren át a csúszdás gyerekmedencéhez vezetett, amiben többen is önfeledten tomboltak. A Hornyák család budapesti nagymamája a partvonalról elmondta, 3 éve jár a tiszacsegei strandra, az öccse kifejezetten a víz miatt vett nyaralót a településen, mert a strandot és a Tiszát is nagyon vonzónak találta.

Az unokáim most vannak itt először, kifejezetten szeretjük ezt a retró hangulatot. Én a gyerekmedence vizét egy kicsit hidegnek találom, de a gyerekek nagyon jól érzik benne magukat. Enni is szoktunk a fürdőben, ízre nem rossz a felhozatal, sőt, a lángos kifejezetten jó, bár szerintem egy kicsit drága, a Balaton felé is ilyen árakkal lehet találkozni

– adott hangot a vélekedésének.