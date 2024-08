Pazarul kezdődött a hosszú hétvégéje egy szerencsés sportfogadónak Balmazújvároson, az augusztus lehetséges Tippmix-császára 6 meccset játszott meg és hajszál híján mindegyikre jól tippelt, egyet kivéve. Ha a szlovák meccsen nincs gólzápor, akkor a sportfogadó 2,5 millió forintot zsebel be. De szomorkodásra nincs ok, hiszen így is megszázszorozta a befektetett összeget, ugyanis 6 ezer forintból nyert 600 ezret. A szelvényén mindenféle variáció szerepelt, fogadott gólokra, végkimenetelre és első félidőre is. A csodás nyereményt megörökítő szelvényt a Fokos utcai lottózó közösségi oldalán tették közzé. „Hopp-hopp! A hétvégére egy gyorsan összerakott szép szelvény, sajnos nem talált el mindent, de így is majdnem kimaxolt kifizetés! Gratulálunk a nyertesnek!” – jegyezték meg a bejegyzésben.

Nagy összeget nyert augusztusban a balmazújvárosi Tippmix-császár

Ezeket játszotta meg a Tippmix-császár

Kíváncsiak voltunk, mennyire izgulhatott a Tippmix-császár a mérkőzések közben, és miután visszanéztük a meccsadatokat, arra jutottunk, nem lettünk volna a sportfogadó helyében (csak miután lefújták az utolsó mérkőzést is).

Szinte egy időben kezdődtek a meccsek, szóval egyszerre kellett figyelemmel követnie a mérkőzéseket. Ha a fogadási alkalmazásban bejelölte a focimeccseket, akkor egyfolytában „fütyülhetett” a telefon, ugyanis több találkozón igazi gólzáporok voltak.

A Waasland Beveren 2-1-re nyert a Lommel ellen, már az 51. percen 2-0-ra vezettek, a Lommel pedig csak a 81. percben szépített, így ez sima volt, nem úgy, mint a Ludogorec-meccs, ahol az említett csapat úgy tudott győzedelmeskedni, és 1-0-ra nyerni, hogy az ellenfél rúgott egy öngólt. A Fluminense döntetlent játszott a Bragantino csapatával, egy gól sem esett a bő 90 perc alatt, ez volt egyébként 6 tipp közül az egyetlen találkozó, ahol nők rúgták a bőrt. Jablonec 1-2-re kapott ki a Sparta Prahatól, viszont az újvárosi sportfogadó valamit megsejthetett, így adott egy gólt a Jablonec csapatának (Hendikep 1:0), így bejött a tippje, a végkimenetel így valóban döntetlen lett. A Leverkusen – Stuttgart találkozón jó néhány gól esett, ez volt a szelvényen a legtöbbet érő meccs, 12-es odds-al (szorzóval), ugyanis a Tippmix-császár az első félidőt döntetlenre tette, ami igazán jó gondolat volt, ugyanis 45 perc után a focisták 1-1-gyel mentek le a pályáról. Miután pedig újult erővel visszatértek, még ugyanennyi gól esett, tehát a fogadónknak a 4 vagy annál több gól is bejött.

Szó szerint egy karnyújtásnyira volt a sportfogadó a 2,5 millió forinttól, azonban a Banska Bystrica a 80. percben még rúgott 1 gólt, így a végeredmény 2-2 lett, ami bizony több, mint a 2-3 gól (arra fogadott a Tippmix-császár, a meccsen 2 vagy 3 gól fog esni). Így is nagyon szép összeget nyert a sportfogadó, hiába elment 1 meccs (a legkisebb szorzó: 1,92 odds), 6 ezer forintból csaknem 600 ezer jött neki.

Júniusban szintén beszámoltunk egy sportfogadóról, aki 550 ezerrel lett gazdagabb Balmazújvároson, és még az sem zárjuk ki, hogy ugyanaz a tippmixelő van mindkét szelvény mögött. Egy biztos, bárki is legyen a szerencsés, nagyon érti a dolgát.