A székicsér (Glareola pratincola) egy rendkívül attraktív partimadár-fajunk, repülési szokásai villámgyorsak, és fordulékonyak, melyre szüksége is van, hiszen elsősorban a levegőben szerzi be a zömmel szitakötő-fajokból álló táplálékát – mutatta be a fajt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a közösségi oldalán. Mint írják, ez a madár vonuló faj révén képes nagy távolságokat is megtenni, a költőhelyre visszatérő egyedek feltehetően nagyobb távolságokat is kóborolnak akár költés előtt.

Így tett az egyik tavaly, a nagykunsági székicsér-élőhelyen még fiókaként jelölt egyed, melyet idén májusban Ukrajnában fotóztak le, így a külföldön elsőként megkerült székicsér lett.

Július 26-án azonban újra előkerült az egyed, de most már a kisújszállási Nagyréten, a gyülekező székicsérek között sikerült újra megfigyelni és fényképezni; a madár csupán pár kilométerrel arrébb került meg attól a helytől, ahol 2023-ban kikelt a tojásból. „Hogy ez a példány végülis költött-e valahol a Kárpát-medencén kívül, vagy csak kóborolgatott a hazai és külföldi fészkelőhelyek között, nem fogjuk megtudni, de,

hogy az őszi vonulás előtt visszatért a Nagykunságba, a faj nagyfokú helyhűségére utal, melyet a korábban jelölt és fészkelni is visszatérő egyedek nagyobb száma is igazol.

A székicsérek jelenleg a gyülekezőhelyeken tartózkodnak; a szülőmadarak és fiókáik készülnek az indulásra az afrikai kontinens felé” – tudatták.

A pusztai székicsérekről korábban itt írtunk a HNPI közlése alapján.