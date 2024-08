A női kategóriában Pető Zsanett, míg a férfiak versenyében Békési Erik foglalhatta el egy évre a magyar szaunamesterek jelképes trónusát – tudatta a Cívishír. Mielőtt azonban a két fiatal szaunamestert megismernénk, érdemes néhány dolgot megtudni a versenyről, hiszen a sokféle szaunamester-verseny között ez a legkülönlegesebb, a legkomplexebb tudást igénylő. Nos, az emberek pihenni, felüdülni, energiát meríteni járnak a szaunába. Az emberi találékonyság és a technika adta lehetőségek azonban semmihez sem hasonlítható élménnyé tudják tenni a forró kabinban eltöltött 12-15 perceket. Ezek a lehetőségek hívták életre a szaunaszínházat, amelyben a szaunamester előadása tartalmához, témájához illeszkedő illatokkal, fényekkel, zenékkel, és persze hőemelő és legyezési technikájával az élmények egész tárházát adja a forróságban ülve izzadó közönségének. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy itt találkozik a művészetet megteremtő találékonyság, a szaunamester sokoldalú felkészültsége, és a fizikai állóképessége. Merthogy szusszal, karral és derékkal is bírni kell a közel negyedóráig tartó egy-, esetleg kétszemélyes előadást.

Békési Erik lett a legjobb férfi szaunamester

Forrás: Békési Erik-archív

A verseny tartalma mellett különleges a lebonyolítási rendszere is. Négy fordulóban, négy helyszínen, négy különböző témában van lehetőségük a benevezett szaunamestereknek bemutatni tudásukat. Kettőn mindenképpen részt kell venniük, hiszen a legjobb két eredmény alapján a legtöbb pontot elérő hat férfi és hat női versenyző jut be a kétnapos országos döntőbe. Itt az első napon ugyancsak egy megadott téma alapján díszlettel, fényekkel, illatokkal, zenével és legyezéstechnikával tökélyre vitt „színdarabot” mutatnak be, míg a második napon a szaunabajnokság korábbi fordulójában előadott produkció egyikét. A verseny komplexitását mutatja, hogy a szakértő zsűri közel 30 féle szempontot figyelembe véve pontozza a produkciót.

Az óvónő a szaunában is óvónő

Pető Zsanett az első napi kötelező témára felépített előadását követően a harmadik helyen várta a másnapi folytatást. Akkor azonban az egyik korábbi programjával olyat alakított, hogy összesítésben tetemes pontelőnyre szert téve maga mögé utasította a döntő többi résztvevőjét. – Ráckeve, Pápa, Sárvár és Körmend volt a négy helyszín, én háromra mentem el. Volt, ahol első, volt, ahol második helyezést értem el, az összesített pontok alapján jutottam a döntőbe – kezdte az előzményekkel, majd a balmazújvárosi százfős szaunában történtekre tért rá. – Az országos döntő kötelező témája a szenvedély volt. Ezt én az életemből merítettem, az életem fordulópontjait válogattam össze. Hat évig vízilabdáztam, a sportot mint szenvedélyt jelenítettem meg. Másodikként a hivatásomat és főállásomat, az óvodapedagógusi tevékenységemet építettem be, végül pedig a szaunamesterit, a szaunázást mint szenvedélyt. A dekorációkat is ennek megfelelően alakítottam ki. Az előadáshoz lehetett segítőnek hívni egy személyt, én az egyik szaunamester barátomat kértem meg, hogy legyen ő az én óvodásom. E három állomáson keresztül meséltem el, hogy mennyit kell küzdeni az életben, és hogy az életet szenvedéllyel és kitartással lehet csak élni. A programjaimra mindig úgy készülök, hogy annak legyen mondandója, tanulsága - mondta, majd így folytatta: – A második napon egy korábbi versenyen a legtöbb pontot elért versenyszámomat adtam elő. Nagyon szeretem a művészetet, szeretem Salvador Dali munkásságát. A ráckevei fordulóra dolgoztam fel, ott a szerelem volt a téma. A mondanivaló pedig az volt, hogy légy szerelmese a művészetnek. Salvador Dali olvadó óráját a legyezőmre festett óriási órával és füsttel jelenítettem meg. A programom második részében a kedvenc múzsájának szerepébe bújtam, amikor salsa ruhában tettem a dolgom a szaunában. A program végére, a harmadik jelentbe pedig egy kis csavart vittem: színház az egész világ, és Hollywood azt is megoldotta, hogy Salvador Daliról ne csak a művészet jusson eszünkbe, hanem a nagy pénzrablás is.