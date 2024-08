„Jaj úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó, annyi vicceset látok, hallok és még Bambi is kapható” – minden sora igaz a dalnak, amit az eredti után a Pa-Dö-Dő dolgozott fel 1998-ban. Az emberek már akkor is imádtak pancsolni, sőt, szerencsésnek mondhatóak azok, akik részesei voltak az 1990-es és 2000-es éveknek, amikor a strandok másabbak voltak, bár kevesebb ételt, italt és nyalánkságot lehetett kapni, de ennek ellenére életre szóló élményekkel térhettek haza a vendégek. Most, 2024. augusztus 13-án a hajdúszoboszlói fürdőkomplexumhoz közeledve a gyerekek már a pöttyös labdájukat pattogtatták, felfújt csónakkal, matracokkal érkeztek és kalappal a fejükön a strandolók. A bejárathoz érve a gyerekek egymást arrébb tolva, a felnőttek között kukucskáltak, azt lesve, a gyerekmedencében éppen hányan pancsolnak, a kedvenc medencéjükhöz hol tudnak a legközelebb letáborozni. Az alaphangulat adott volt, amit a rádió karcos hangja még egy kicsit megspékelt, az élelmesebbek azonnal lestoppolták törölközőjükkel, pokrócukkal a legjobb, legárnyékosabb helyeket, majd jöhetett az egész napos pancsolás. Az elmúlt hetekben a Haonon beszámoltunk a Hajdú-bihari strandárakról, ellátogattunk a debreceni, tiszacsegei és kabai strandra is, hogy az olvasóinkat tájékoztassuk arról, egyes településeken milyen szolgáltatások, árak várják a fürdőzni vágyókat. Most azonban tettünk egy kis kitérőt, két „régi motoros” segítségét kértük, repítsenek minket vissza az 1990-es évekbe, elevenítsék fel a kedvünkért, mik voltak az igazi jó retró strandkaják, mi az, ami nem hiányozhatott a standokról, és mik azok, amik régen és most is sláger ételnek számítanak.

Jákob Gábor (balról) és Nagy István "Csicseri" számolt be a Haonnak arról, mik voltak régen a legjobb strandkaják

Forrás: Czinege Melinda

Ezek az igazi retró strandkaják

Nagy Istvánnal „Csicseri” és Jákob Gáborral (Gabi-Hami) találkoztunk a szoboszlói strandon, ugyanis azt szerettük volna, olyanok repítsenek vissza minket évtizedekkel korábbra, akik össze tudják hasonlítani az akkori strandolós élményeket a mostanival. Csicserit talán már nem kell bemutatnunk a Haon olvasóinak, 40 éven át dolgozott a hajdúszoboszlói strandon, eleinte medencét tisztított, majd középvezetőként ment nyugdíjba. Jákob Gáborral már több tíz éve ismerik egymást, félszavakból is megértik a másikat, a beszélgetés folyamán egymás mondatait fejezték be, és persze egy-egy mosoly, zsivány kacsintás is „előkerült”, ami természetes, hiszen életük fénykorát elevenítették fel, azt az időszakot, ahová talán minden 70 év körüli ember szíve visszavágyik. Jákob Gábor idén 35. éve készít finomabbnál finomabb ételeket a szoboszlói fürdőben, előtte is vendégátlózott, szóval nem zöldfülűként kezdte a korántsem egyszerű vállalkozást a felkapott strandon.

Szegény megboldogult Pataki Pista barátommal 35 évvel ezelőtt egy kis standot béreltünk, amit akkoriban „Laci pecsenye” néven ismerhettek meg a vendégek. Nem sok mindent árultunk, volt hurka, kolbász és oldalas, majd néhány évre rá kezdtünk halat is készíteni, utána pedig jöttek a különböző pörköltek. Olyan 20 éve megcsináltuk a kinti részt, ahol bográcsban készítjük az ételeket, a vendégek láthatják, hogyan és miből lesznek a magyaros ételek; mondanom sem kell, mennyire tetszik ez az embereknek. Két éve még jómagam sütöttem a halat, de ma már „csak” rendezkedek, a tapasztalatommal segítem a fiaimat, a nagyobbik átvette tőlem a stafétabotot, viszont mindig elkél neki a segítség, de ez így is van jól

– fogalmazott az étteremtulajdonos. Elmondta, munkájának köszönhetően annyi emberrel, történettel találkozott az elmúlt évtizedekben, hogy ha reggelik a strandon ücsörögnénk a társaságában, akkor sem fogyna ki a sztorizásból.

Az 1990-es években még nem így nézett ki a strand, mindenből volt, de nem ennyi, mint most. Viszont vendégek akkor is voltak, ajaj, de még mennyi! Nem kellett akkoriban a két kezem, hogy megszámoljam, hány bódé van, ott volt a grillcsárda, amott a halászcsárda, hátul a tejivó, mi pedig itt, amit a mai napig „körpavilonnak” nevezünk. Évtizedekkel ezelőtt egy standom volt, ahogy azt mondtam, ma már itt körben mindösszesen két stand, ami nem hozzám tartozik, szóval terjeszkedtünk, no de ne menjünk előre

– szólalt fel. Hozzátette, 35-40 éve nagyon szép időket éltek, a vendéglátósok alig tudtak leülni munka közben. – Úgy adtuk oda a kezükbe a villát és a kést, mondtuk, gyere fiam, egyél valamit! – idézte fel, majd rátért a tipikus strandételek ismertetésére.