A belépőjegy árakat is életkor szerint csoportosítják: 1950 forintba kerül egy felnőttnek, egy diáknak vagy nyugdíjasnak 1600 forintba, egy gyerek pedig 1100 forintért mehet be. A püspökladányi lakosok előnyben vannak, ők minden kategóriában pár száz forinttal olcsóbban juthatnak be. A fürdő többféle bérletet is árul, egy nem helyi felnőttnek egy 10 alkalmas bérletért 16 ezer 500 forintot, míg egy 30 alkalmas bérletért 45 ezer forintot kell fizetnie.