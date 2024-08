A módszer, ahogy nagymamáink tartósítottak

Felmerülhet a kérdés, hogyan állnak el a lekvárok, ha nem kerül bele tartósító. A választ erre is megkaptuk:

– A legfontosabb, hogy az üveget és a lapkát, vagyis a kupakot tökéletesen fertőtlenítsük. Az üveget a sütőben 150 fokon sütöm, a lapkát főzni szoktam, a víz forrásától számítva 25 percig. Ahogy a faluban mondják, üveget sütök és lapkalevest főzök – jegyezte meg viccesen. Lényeges, hogy az elkészült lekvár vagy zöldségkrém azonnal, még forrón belekerüljön az üvegbe, ezután rá lehet csavarni a lapkát, és a feje tetejére kell állítani tíz percre, majd mehet a száraz dunsztba. Ez azt jelenti, hogy egy vastagabb pléddel alaposan be kell takarni, és abban fog hűlni 2-3 napig. Megjegyezte, ez az a tartósítás, amit valamikor a nagyszüleink is alkalmaztak. Ugyan néhol szalicilt is használtak, ám ez az eljárás bőven elegendő.