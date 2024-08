Ezt nézik egy kutyakiállításon

Kotlár Róbert küllembíró, és egyben a rendezvény vezetőbírója elmondta, egy kiállításon a kutya felépítését és mozgását vizsgálják. – Minden fajtának van egy sztenderdje, ami leírja, milyen az ideális egyed. Ilyet nem fogunk találni, minden kutyának van valamilyen hibája, nekünk bíróként az a feladatunk, hogy kiválasszuk azt, amelyik a legjobban megközelíti az ideált. Minden kutyáról leíró bírálatot adunk, az orra hegyétől indulva a farka végééig elmondjuk, hogy mit látunk. Azért is írjuk le, mert így a gazdi is tudja, hogy mi az, amire a tenyésztésnél még foglalkoznia kell – magyarázta. Hozzátette, emellett a viselkedést is nézik, ahhoz, hogy jól szerepeljen egy versenyző a stabil idegrendszer mellett fejlett szociális képességekre van szükség, valamint hogy együttműködő legyen a gazdival, és nem utolsósorban a bíróval.

Kotlár Róbert vezetőbíró (jobbra) a fogakat is megvizsgálja

Forrás: Czinege Melinda

Mivel a kutyák nem ajándék lovak, a fogukat is alaposan megvizsgálják. Ottjártunkkor láttunk tökéletes fogsort villantó négylábúakat, de olyat is, akinél hiányos volt a készlet, és mégis ígéretesnek nevezték, ezért feltettük a fogas kérdést: így is lehet eredményeket elérni? – Ez sok mindentől függ. Figyelembe kell venni, hogy menny idős a kutya, hiszen egy éves korig még válthatják a fogukat. Az sem mindegy, milyen fajtáról van szó, mit követel meg a fajtasztenderd. A német fajtáknál például előírás a teljes fogazat, az angol fajtáknál kevésbé. Attól is függ, melyik fog hiányzik: ha a legkisebb oldalsó, akkor azzal nem nagyon foglalkozunk, kivéve a német fajtáknál, de ha már az őrlők hiányoznak, az súlyosabb hibának számít – ismertette Kotlár Róbert.

Az indulók nincsenek kutyául

Néhány versenyzőt is megszólaltattuk, az éppen fajtagyőztessé választott rövid szőrű német vizsla nevében a gazdáját, a debreceni Tóth Tamást kérdeztük. – Artúr 3 éve versenyez, már egy világversenyen is ért el harmadik helyezést. Munkaversenyekre is járunk, azokat sokkal jobban szereti, mivel szenvedélyes vadász. A ringbe egy barátom, egy profi handler szokta kísérni, ő tudja maximálisan kihozni a kutya adottságait – avatott be.