Kota István gulyás a Hortobágyon született, a puszta a munkahelye és az élete, látja benne a változásokat, amelyek – mint azt részletezi – egyáltalán nem jó irányba visznek. Ha lassan is, eltűnőben van az a Hortobágy, amelyet a felmenőitől kapott, amelybe született, ahol kezdte a pásztorkodást. És ez nemcsak a növényzet változását jelenti, hanem a Hortobágyot éltető állattartással is mind kevesebben akarnak foglalkozni. Ugyanakkor – és ez a puszta jövőjét illetően bizakodásra ad okot – a bemutatókon, a gulyástalálkozókon, a lovas napokon mind több látogató van. Igény tehát van Magyarország emblematikus tájegységének, az ottani tradicionális munkának a megismerésére, csakhogy kiöregedő az ottani állattartók közössége. A Cívishírnek beszélt a pásztorkodás, a pusztai élet, a természet változásáról is.

Ostort , bicskatartót, gulyásbotot is készít Kota István

Forrás: BDR Média

– Nyugdíjba menni? 61 éves leszek, remélem, még vagy tíz évig bírom, aztán esetleg 65 évesen a pásztorok is nyugdíjba mehetnének, de nem, vagy csak nagyon kevesen. A sógorom 71 éves, még mindig dolgozik. Smóki Nagy Imre barátom régen nyugdíjas korú, ő is dolgozik.

Életforma a pásztorkodás, amíg az ember bírja, addig megy. Szeretni kell ezt. Aki nem szereti, a nyugdíjat sem várja meg, hamar elmegy. Volt olyan, hogy egyváltáson volt csak, a másik egy hónapot kihúzott, a harmadik két évet. De olyat, aki olyan régen lenne, mint én, nem is nagyon tudok. Smóki, ő igen!

– gondolkodott el Kota István ohati kis műhelyében, ahol a Cívishír felkereste az országszerte, sőt a filmek által külföldön is ismert gulyást. Most a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgaztóság ohati részén a bivalyokra vigyáz, de volt gulyás és juhász is. Tiszacsegén született, az állattartást az édesapjától tanulta, az édesanyja részéréről a nagyapja is pásztor volt, így vitte tovább a puszta, az állatok szeretetét. Az első emlékei is a Hortobágyhoz kapcsolódtak, köztük, amikor édesapja Papegyházán volt csikós, és ahogy folyamatosan beletanult az állattartásba.

Kota István gulyás jól ismeri az állatokat

– Több évtized van már mögöttem, 1978-ban kezdtem, voltam juhász, kondás, aztán gulyás lettem. Van egy mondás a hortobágyi pásztorok között, ami megmutatja, hogy a pásztorok között kinek hol van a helye: „Szívem a csikós, lelkem a gulyás, seggem a kanász, peckem a juhász”. Első a csikós, utána a gulyás, majd a juhász, a végén a kanász. Ezt az egymás közti kapcsolatban nem éreztetjük, nincs bajunk általában egymással. Baj abból fakad, hogy vannak úgymond „agyasabb” pásztorok, akik nem szeretik, ha a másik átmegy a legelőjére. De olyan is van, hogy a gulyás a csikóssal és a juhásszal nem jön ki, mert a ló és a birka jobban leharapja a füvet, mint a marha – beszél a pásztorélet rejtelmeiről a sokat tapasztalt Kota István, majd a mindennapi munkájára tér rá.

Elmondja, alapvető, hogy az ember szeresse a jószágot, és persze értsen is hozzá. Ha ez a kettő megvan, az állatok is elfogadják. Aki nem szereti a jószágot, üti-veri, kutyáztatja, ott nem alakul ki összhang a pásztor és a rábízott állatok között, és ez senkinek sem jó. Ő eljött a szürke marháktól, most bivalygulyás, mégpedig éjszakai karámos és nem szabadállásos. Vigyázzon is bármilyen állatra a pásztor, mindegyiknél be kell tartani a jószágok napi életritmusát.

Nyáron reggel 5-6 óra között indulnak a legelőre, délig, egyig legelnek, majd visszamennek az állásra négy-öt óráig, utána este kilencig, fél tízig megint legel a jószág. A bivalyok kicsit vadabbak, a legeltetésük is másabb. Ötkor indítani kell, mert a melegben, kilenc-tíz órakor már elhúzódik a fás részekre hűsölni. Délután hat óra körül engedik ismét a legelőre az állatokat, kilencig legel, utána mennek vissza az állásba.