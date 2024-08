Több mint négy évtizede szervezték az első Kösely-kupát, hogy méltón emlékezzünk a hajdúk lovas tudására, és a lótenyésztő hagyományokra – emlékeztetett Czeglédy Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Hozzátette, hagyományosan fogathajtó és díjugrató versenyeket hosszú éveken kerezstül. – Az elmúlt években igyekeztünk új színt vinni a rendezvénybe, ma már azt is mondhatjuk, hogy ez egy lovas fesztivál, olyan sok kísérő eseményt nyújt a program.

Kezdetét vette a Kösely-Kupa Hajdúszoboszlón!

Forrás: Czinege Melinda

Az érdeklődők találkozhatnak sztárfellépőkkel, de lesznek a világon egyedülálló csikós bemutatók is. Emellett a kupán 3 olyan számban is versenyeznek, amelyek nemzetközi szintre emelik a tornát. Elmondható, hogy mára Kelet-Magyarország legnagyobb lovas rendezvényévé nőtte ki magát a Kösely-kupa – fogalmazta meg a polgármester. Mint ismertette, idén 300 ló és velük 150 lovas érkezett Hajdúszoboszlóra, ami arra is lehetőséget adott a szervezőknek, hogy a magyar lófajtákat bemutassák a közönségnek.