Finom ételekből sincs hiány a Hajdúhéten

Forrás: Czinege Melinda

Mulatós, kattogós és extrém veretős after; Majka érkezését várják legtöbben

Aki teleette magát, vagy már majdnem kijózanodott a Wellhello-koncert végére, annak fülébe a Sterbinszky vs Mynea DJ-formáció újabb adag bulidózist injekciózott. Elég vegyes volt a zenei felhozatal, a 2010-es popslágerektől a technós Pálinka dalon át a The Weekndig mindent játszottak. Elhangzott olyan dal is, amelyről kiderült, hogy nagyon élik az idősebbek, ennek jele az volt, hogy elkezdtek vonatozni – más kérdés, hogy talán csak „egy megállót” mehettek, miután a mixben többségében rengeteg mainstream előadó zenéjére verették a tini fiatalok.

Mint a megkérdezetteink válaszából kiderült, sokan Majkát és zenekarát várják legjobban, akik az idei Campus Fesztiválon hatalmas bulit hoztak össze, és őket ismerve, aligha fogják lejjebb adni vasárnap. A részletes vasárnapi programot az alábbi honlapon lehet elérni.

