A nyári szünidőben a Haon stábja Hajdú-Bihar vármegye strandjait járta, hogy megnézzük, hogyan érzik magukat a fürdőzők és mennyibe kerülnek az igazán fontos dolgok, mint például a lángos és a sör. A túrát Debrecenben a Kerekestelepi fürdőben kezdtük, legutóbb pedig a püspökladányi Sárrét Kincsét látogattuk meg. A szezonzáró riportunkat augusztus utolsó hetében a hajdúdorogi strandon készítettük.

A hajdúdorogi strandon zártunk a szezont

Rögtön a bejáratnál egy váratlan, ám annál kellemesebb meglepetés fogadott minket: a jegypénztár mellett egy könyvekkel teli polcot helyeztek el, hogy az se essen kétségbe, aki nem pakolt a fürdőruha mellé olvasnivalót. Főként romantikus regények kaptak helyet a strandkönyvtárban, de láttunk pöttyös könyvet, Buci Macit, és Nemere Istvántól sci-fit is.

A tanmedencében tényleg meg lehet tanulni úszni

Leanderekkel és büdöskékkel díszített, bájos faragott padokkal és tulipános hulladékgyűjtőkkel szegélyezett sétány vezetett a medencékhez, amelyek közül először a 160 centiméter mély tanmedencében strandolókat szólítottuk meg. Az 5 fős Kiss család Szlovákiából érkezett, és éppen a karúszókat viselő legkisebbeket tanítgatták a biztonságos vízi közlekedés alapjaira. Kérdésünkre, hogy milyen a hajdúdorogi strand, azonnal rávágták, hogy nyugodt.

Elmondták, évek óta járnak ide, most éppen 3 napra jöttek, a kempingben lakókocsiban szálltak meg. Az ötlet eredetileg a feleségtől származik, aki a gyerekkora óta, immár 35 éve visszatérő vendég a fürdőben.

A Kiss család Szlovákiából több napra érkezett

Egy kicsivel arrébb vízibalett edzést vezényelt Papp nagymama az unokáinak, Dórinak és Kornélnak. – A gyerekek budapestiek, én hajdúdorogi vagyok. A strand itt van az utcánk végén, ki szoktuk használni, főleg amikor az unokák is itt vannak. Imádnak itt lenni, ide jártak úszótanfolyamra, hárman már meg is tanultak itt úszni – tájékoztatott a nagymama. Arról is érdeklődtünk a kis csapatnál, hogy mit szoktak enni a büfében és Kornél lelkes és ismételt „hot-dogot!” felkiáltása alapján csak arra tudtunk következtetni, hogy mennyeien készíthetik helyben ezt a virslis ételt.