Talán túl sokszor gondoljuk azt, hogy az Alföld unalmas, kietlen, még ha csak egy magasabb emelkedő lenne valamelyik kukoricaföld helyén, mennyivel jobban tudnánk gyönyörködni a hajdú-bihari domborzatban. Bizonyára ismerősen hangozhat a Böszörményi Ballon Club szervezésében évről évre megvalósuló Ballon Fieszta. Annyit az elején elárulunk, hogy fentről más a táj, egészen elképesztő panoráma tárult a Haon stábja elé, amikor a város fölé emelkedtünk – ezt majd a képeken és a videóban látni fogjátok. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy sokszoros Európa Kupa- és világbajnoki dobogós, hazánk egyedüli női pilótájával emelkedhettünk a magasba, Becz Rita személyében. De kezdjük a sztorit az elején, merthogy nem spontán találkozó volt ez…

Becz Ritával repülhettünk együtt a böszörményi Ballon Fieszta alkalmából

Ballon Fieszta Hajdúböszörményben: többszörös Európa Kupa- és világbajnoki dobogós pilóta tette tiszteletét

Hallottatok már hőlégballonversenyről? Nem mernénk fogadni, hogy a többség gondolta volna, mivel meglehetősen rétegsportágról van szó, meg hát, többnyire, ha az égre nézünk, és ballonokat látunk, biztosan nem arra gondolunk, hogy ádáz küzdelem folyik az előzésekért – no meg vízszintesen vagy fölfele előznének szerintetek?

Viccet félretéve, tényleg léteznek versenyek, mi az, hogy, Magyarországon május végén rendezték meg a 43. Hőlégballon Nemzeti Bajnokságot, melynek Kaposvár adott otthont. Ugyan nem verseny céljából érkezett 12 ballon a hajdúböszörményi Fürdőkertbe, viszont ellátogatott Sopronból egy olyan csapat is, amely egyértelműen a világ élvonalába tartozik, élén a pilótával, Becz Ritával. Ritáról tudni kell, hogy 1994 óta irányíthat hivatalosan hőlégballont, 2003-tól pedig oktathat is. Több mint 20 éve versenyez, és már meghaladta a 900 levegőben töltött órát is – csak hogy még meghökkentőbb legyen az adat, ez körülbelül olyan, mintha 450 alkalommal ült volna repülőre Debrecen-London vonalon.

900-nál is több levegőben töltött órája van már Becz Ritának

De hogyan lehet egyáltalán valaki hőlégballon-pilóta? Miközben arra vártunk, hogy vajon útnak indulhat-e a tucatnyi ballon az ég felé (a brutális hőség miatt nem volt biztos), Rita kifejtette, mi az útja az előbb feltett kérdésnek. Először szakszolgálati engedélyt kell megszerezni, majd elméleti és gyakorlati kiképzésen is át kell esni, majd el kell kezdeni kisebb ballonokban tapasztalatot gyűjteni, akár úgy, mint például az autók esetében, versenyzőpilóták mellé szegődni, rutint szerezni, és nem árt, ha jól megy a térképolvasás is.