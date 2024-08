Népes családja körében ünnepelte születésnapját a 90 éves Irénke néni péntek délelőtt a Pallagi úti idősek otthonában. A szülinapi partihoz Juráskó Róbert megválasztott önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa, valamint a Haon stábja is csatlakozott. Irénke néniről megtudtuk, Hajdúnánáson született, szülei földműves emberek voltak, akik 12 gyereket neveltek. Szerényen, de békességben nőttek fel. Már gyerekkoruktól dolgozniuk kellett, segíteni, amiben csak tudtak. Fiatalon az építőiparban Miskolcon dolgozott, ott ismerkedett meg későbbi férjével, akivel 1953-ban házasodtak össze. Két lányuk született, akik idővel férjhez mentek és 5 unokával, majd tovább bővült a család és 7 dédunokával is megörvendeztették. Nagyon szereti a gyerekeket, most is sok verset, mesét mond nekik. Férje fiatalon meghalt, 30 évi házasság után. Irénke néni az édesanyját 17 évig, annak haláláig gondozta.

Juráskó Róbert megválasztott önkormányzati képviselő is felköszöntötte a 90 éves Irénke nénit születésnapja alkalmából

Forrás: Debreceni Városháza

Családja szerint a 90 éves Irénke néni készíti a legfinomabb pörköltöt

Az ünnepelt szavaiból hamar kiderült, nem volt könnyű élete. Nehéz fizikai munkát végzett, állattartással, földműveléssel foglalkozott, amiről a mai napig szívesen mesél. Lányai az összejövetelen kiemelték, a háztartási munkákat is gyorsan, ügyesen végezte, finomakat főzött, sütött.

Nála senki nem tudta finomabban elkészíteni a pörköltöt, sőt, a süteménykészítésben is jeleskedett. Mindemellett szívesen olvasott, szinte minden szépirodalmi regényt, később rejtvényeket is fejtett, kézimunkázott. Ma már demenciával küzd, ezért is él a debreceni idősotthonban, de családja rendszeresen látogatja. A születésnapos most is szívesen beszélget, emlékezik, hamar teremt kapcsolatokat és lelkesen gondoskodik a körülötte lévőkről.