A múltunkból vagy akár a jelen életünkből akadhatnak olyan megrázkódtatások, melyeket nem minden pillanatunkban, állapotunkban tudunk feldolgozni. Ezek lehetnek családi, házastársi, munkahelyi, vagy éppen iskolai konfliktusok is. Előfordulhat, hogy a traumák idült blokkokban bennünk maradnak, s ha megrekednek, akkor tüneteket okozhatnak. Ezek a tünetek nagyon sokfélék lehetnek, kihathatnak a viselkedésre, de generálhatnak szorongást, fóbiát, agressziót, hangulatingadozást, alvás- vagy étkezési zavart, esetleg bármilyen egyéb pszichoszomatikus tünetet. Vannak olyan elfojtott tartalmaink a tudatalattinkban, amiket nem tudunk felidézni, esetleg nem szeretnénk beszélni róla, mivel nem akarjuk újra átélni, s nem verbalizáljuk, mert újra traumatizálnánk saját magunkat.

A wingwave coaching segíthet feldolgozni a múlt és a jelen traumáit

Segítséget nyújt a wingwave coaching

– Ezzel a problémával saját élményként találkoztam, volt megtapasztalásom, és megoldást kerestem rá. Mindig is egy olyan módszerrel szerettem volna dolgozni, ami rövid időn belül kifejti a hatását, és a klienseknek nem kell hónapokig, vagy akár évekig szakemberhez járnia. Végül a wingwave érzelmi coaching talált rám, miután egy pszichológus kolléganőm, barátnőm ajánlotta.

Ez a módszer a szorongáscsökkentéssel, traumafeldolgozással foglalkozik, illetve ezen keresztül akár teljesítménynövelő hatása is lehet, valamint a burnout, az életkori krízis, a pályaváltással kapcsolatos feszültségek feltérképezésére és megoldására is alkalmas. De segítséget nyújt az énképünk, kreativitásunk feljavításában, személyiségi elakadásaink megszüntetésében

– mondta Szabolcsi-Nagy Szilvia tanácsadó, iskolai szakpszichológus, wingwave coach.

Tudat alatt

A debreceni szakember bemutatta a hazánkban még újnak számító módszert, ami egyedülálló megközelítést nyújt az érzelmi és mentális stressz kezelésére. – A wingwave egy teljesítmény és érzelmi coaching, aminek a sajátossága, hogy három módszert gyúr össze: az EMDR technikát, az NLP-t és egy speciális izomtesztet. Ezt az eljárást egy német pszichoterapeuta házaspár állította össze, le is védették, ez az egyetlen ISO minősítéssel működő módszer Európában, és nagyon szépen lehet monitorozni, hogy melyik része hogyan működik, illetve mennyire hatékony. Az eljárás alapja az agyunknak az a mechanizmusa, amely a negatív élményeket tudat alatt tárolja, és hasonló helyzet észlelése esetén azonnal vészjelzést ad, mindezt anélkül, hogy riasztaná tudatunkat. Ez a mechanizmus gyakran megvédi az embert, illetve támogatja az életben maradását. Keveset kell beszélnie a kliensnek a módszer során, nem is mindent kell feltétlenül megfogalmaznia, mert egy különleges izomteszt segítségével a tudatalattija válaszol és kizárólag a beakadt, negatív érzelmekről beszélünk. Abban a pillanatban, hogy felszínre hoztuk, azonnal egy feldolgozást is adunk, ami által az agynak a feldolgozási képességére támaszkodunk.