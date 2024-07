Riportunk helyszínére az egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket. „Nyílt Földesen egy kis autentikus falusi ranch, amely nagyon sokrétű és családias. A gazdák saját ötletei vannak benne, akik szerény emberek: nem pályáztak, nem vettek fel támogatást, hanem hosszú 16 év munkájával jutottak el eddig. A Ványi Ranch hungarikum állatokkal rendelkezik, kiadó kis portával, sóházzal, amiben több szoba is van. Hajdú-Bihar csiszolatlan kis ékszerdoboza lett ez” – írta szerkesztőségünknek. Úgy gondoltuk, ezt az ékszerdobozt nekünk is látnunk kell, és egyébként is kíváncsiak lettünk a gazdák történetére. Egy perzselő júliusi délelőtt felkerekedtünk, és meglátogattuk őket, valamint a ranch összes többi lakóját: 2000 jószágot, 364 angyalt, 29 macskát és egy kutyát.

A ranch bejáratánál az egész Ványi család

Forrás: Czinege Melinda

Ezekről a számokról azonban még mit sem sejtettünk, amikor begördültünk a ranch utcájába, ahol már várt minket egy házaspár, Ványi Antal és Ványi Antalné Hajni, a Ványi Ranch tulajdonosai. Rögtön fedezékbe, a hűvös sóházba vonultunk, ahol megosztották a Haonnal, honnan és hogyan indult vállalkozásuk. – Az egész ötlet az egészségből indult ki – kezdte Hajni, aki 14 éve a debreceni Tüdőgyógyászati Klinika munkatársa. – A férjem mezőgazdasági dolgozó, de asztmás, és a munkahelyeken már a felvételkor kiszűrték.

Volt pár jószágunk és földünk, így belevágtunk. Birkákkal kezdtünk, kecskékkel folytattuk. Kis lépésben haladtunk, először leadtuk a bárány és a kecske húsát, valamint alkalomadtán öltünk egyet-egyet megrendelésre, lakodalmakra. Aztán elkezdtük fejleszteni, jöttek a tyúkok, mert a városban a munkahelyemen mindig azt kérdezték a kollégák, hogy miért nem viszek egy kis falusi tojást

– idézte fel. – Ma már tartunk szürkemarhát, fürjet és nyulat is, összesen 2000 jószágot – tette hozzá Antal.

Az egészség miatt indult a Ványi Ranch

Mint megtudtuk, az állattartással együtt a sóház is organikusan fejlődött a ranchen. – A férjemnek szerettünk volna az asztmájára valami alternatív egészségügyi megoldást találni, ez lett a sószoba, ami olyan jól sikerült, hogy idővel mindenki más is igényt tartott rá – avattak be a földesi sóbiznisz kezdeteibe. Megmutatták, ma már van csoportszoba, gyereksarok és külön kétszemélyes, exkluzív részleg is a sóházban. Rákérdeztünk, milyen nehézségekbe ütköztek az elmúlt 16 évben, de úgy tűnt, a sors, a szerencse és az összes jó tündér is az oldalukon állt.

– A legnagyobb kihívást a bővítések jelentették, de valahogy mindig pont kapóra jött egy eladó udvar éppen a szomszédban – osztotta meg velünk Hajni. Antal elmondta, a jelenleg tulajdonukban álló 4 udvar a II. világháború előtt is összetartozott, Száraz-malomnak hívták a helyet, és az édesapja nagy álma volt, hogy újra egyesítse a telkeket.

Hogyan telnek a mindennapok? – szögeztük a kérdést a házaspárnak, amire rávágták: – Húzósan. A feladatokat megosztják, az állatok etetése, rendben tartása, a hús és a tojás értékesítése Antal feladata, valamint ő intézi a papírmunkát, és tartja a kapcsolatot az állatorvossal. Hajni teljes munkaidőben dolgozik a klinikán, a fennmaradó idejében a sóhivatalt üzemelteti: a sóházzal kapcsolatos teendőkkel foglalatoskodik, és intézi a saját közösségi médiás platformjain a marketinget. Tiktok fiókja is van már, de bevallotta, Hajnikát, a lányukat kérte, hogy mutassa meg, hogyan működik a felület.