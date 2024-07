Cigánykerekeznél Debrecen főterén? Na és végig mernél menni pizsamában az utcán, a boltban vagy konditeremben? Lehet, hülyeségnek hangzanak ezek a kérdések, mégis, ha a szívünkre tesszük a kezünket, mindannyiunkban ott motoszkál minimum egy olyan ötlet, gondolat, amit amúgy szeretnénk legalább egyszer kipróbálni. Csak hát, érthető módon sokszor félünk attól, hogy ha megtesszük, mit mondanak majd rólunk az emberek, na meg a közösségi média segítségével tutira bohócot csinálunk majd magunkból, és mém lesz belőlünk. De vannak bátrabbak is, akik ezt bevállalják, sőt, még csak balul se sül el, mert még inspirálnak is másokat. Persze ilyen emberből kevesebb van. Mi viszont pont ismerünk egyet, aki ráadásul debreceni is. Tokai Nadin személyében egy olyan fiatalt mutatunk be, aki abszolút nem fél kimozdulni a komfortzónájából, fel meri vállalni mások előtt a legcikibbnek tűnő helyzeteket is, no meg konyhai tehetségét sem söpri a szőnyeg alá.

Tokai Nadin a nulláról, organikusan építette fel követőtáborát

Forrás: Molnár Péter

Nadin egyébként 18 éves, de már amikor telefonon egyeztettünk látogatásunk kapcsán, az volt az ember érzése, hogy bőven meghaladja a korát érettségben, önismeretben és a társadalommal kapcsolatos szemléletével is. Éppen sürgött-forgott a konyhában, amikor megérkeztünk (szülei engedtek be minket), és igencsak rákészült a forgatásra, mert már előző este elkezdte keleszteni a tésztát egyik kedvenc ételéhez, amit ezúttal a kamerák kedvéért is összevarázsolt.

Instagramon közel 15, TikTokon pedig mintegy 27 ezren követik a fiatal lányt, aki mindössze néhány hónap alatt, organikus úton keltette fel az emberek figyelmét. Noha jóllehet, hihetetlenül hangzik a sztori, de mivel Nadin szokatlan módon vállalta fel önmagát, hamar megtalálták a közösségi appok felhasználói. De mégis miért jó ez neki? Hát, többek között erről is szól ez a cikk.

Már egészen kicsi koromban is szerettem anya telefonján videókat készíteni, majd megvágni azokat. Mindig gyártottam magamnak a napi vlogvideókat, letöltöttem appokat, és 5-6 évesen már azzal szórakoztam, hogy ezeket órákon át szerkesztettem. Később először egy Viber-csatornát hoztam létre, és oda töltöttem fel a dolgokat, amit természetesen az összes ismerősöm látott, mert mindenkit bevettem…

– mesélt a kezdeti szárnybontogatásairól Nadin.