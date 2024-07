„Lassan állatkertet lehetne nyitni Hajdúböszörményben” – ezzel a címmel jelent meg anyagunk néhány héttel ezelőtt, a cikkben pedig azt néztük át, hogy az évek alatt mennyi egzotikus kisállat szökött már meg a gazdijától a hajdúvárosban. Pávát, kecskét, pónit és bütykös libát is találtak már a nyílt utcán a lakók, de tényleg hosszú a lista, amelyhez most sajnos egy újabb tételt is hozzáadhatunk. Kedd délben írták ki ugyanis a Böszörményben Hallottam nevű Facebook-csoportba, hogy találtak egy papagájt a Besenyő utcán, a rekkenő hőségben. A zöldes-sárgás színű madár egy autó tetején, a tűző napon üldögélt, a befogására tett kísérlet viszont nem volt eredményes. Pedig, mint arra több kommentelő is rámutatott, a hőség a papagájoknak sem tesz túl jót, így nagyon bízunk benne, hogy mihamarabb sikerült valahogy visszatalálnia a gazdájához.

Szökött papagájt találtak Hajdúböszörményben

Forrás: Facebook / Böszörményben Hallottam