Nemrég újra elkápráztatta a világot a még mindig csak nyolcéves debreceni versenytáncos, Takács Szofi. Mint a Metropol is rámutat, a kislány ezúttal a horvátországi világbajnokságon bizonyított, ahonnan 3 aranyéremmel térhetett haza.

A debreceni Takács Szofi nemrég újabb vb-aranyakat nyert

Forrás: Metropol

– Ezekben az eredményekben rengeteg munka, kitartás, valamint hihetetlen alázat és szeretet van. Imádom nézni, ahogy változtok, fejlődtök és küzdötök az álmaitokért. Remélem minden álmotok valóra válik egyszer, mert igazán megérdemlitek – írta a közösségi oldalán Takács-Pántya Barbara, a kislány édesanyja.

Heti 12 órát edz Takács Szofi

Az anyuka a lapnak arról beszélt, minden verseny külön élmény Szofinak, mert ott is együtt lehet azokkal, akiket szeret, és ezeket feltöltődésként éli meg. A kislány heti 12 órát edz, vannak csapatos, formációs és szólóedzései, amikor egyénileg foglalkozunk vele, van balett-, nyújtás- és akrobatikaórája, mindezek mellett pedig az édesapja háterősítést szokott neki tartani. – Sőt, most gyógytornára is jár, mert egy kicsit csámpás a lába, amit gyakorlatokkal próbálunk kijavítani – tette hozzá Takács-Pántya Barbara.

Szabadidőnkben általában a családdal szoktunk utazni. Nagyon fontosnak tartjuk azokat a pillanatokat, amikor együtt lehetünk, és négyesben tudunk akár városokat felfedezni, vagy pedig egyszerűen csak pihenni

– mondta az édesanya, aki azt is elárulta, hogy Szofi jógatanár, tánctanár, állatorvos és műkörmös szeretne lenni, ha nagy lesz.