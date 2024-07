„A napokban olyan esemény történt Látóképen, ami országos szinten is egyedülálló, de nemzetközi szinten is kiemelkedő valószínűleg, és az is biztos, hogy ilyen nem mindennap történik egy horgásszal!” – ezzel a felütéssel kezdte kedd este élesített Facebook-posztját a Látóképi-tározó.

Újra kifogták Félszeműt, a Látóképi-tározó legendás halát, a szerencsés pecás most Török László volt. A ponty ezúttal tórekordot jelentő súllyal mérlegelt

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Közel 30 kilósra hízott Félszemű, a Látóképi-tározó királya

Mint írták, Török Zoltán évek óta a Debrecen melletti tó vendége, nemrég sokévnyi bojlizás után finom szerelékre váltott. Azt viszont ő sem gondolta volna, hogy pont a tó ikonikus halát, Félszeműt sikerül megakasztania ezzel a módszerrel.

Ráadásul a monstrumot ezúttal 28.525 kilogrammal mérlegelték, a ponty ezzel meg is döntötte a hivatalos tórekordot.

A fogás július 4-én történt, a pecás azt írta, amíg él, nem felejti el ezt a napot. Etetésnek és csalinak is főtt kukoricát használt, amelyekkel először egy 10 kiló fölötti tőpontyot fogott. Ezután egyórás csend következett, majd „egy lassú, komótos kapás”. A horgász ekkor még nem sejtette, mit akasztott meg. A hal fárasztása nagyjából 25 percig tartott, Félszeműt mindössze a horog kiszabadításáig, valamint a tógazda hitelesítő méréséig vették ki a vízből.