Dübörög a nyár, sokan készülnek nyaralni azok is, akik kutyát tartanak. Ilyenkor nemcsak olyan fontos döntéseket kell meghoznunk, hogy hova utazzunk és mivel (mivel nyár van!), hanem hogy mi legyen a kutyával a nyaralás alatt. Jöjjön vagy maradjon? Kire bízhatjuk? Ráér-e a családból valaki más, nem fél-e tőle nagyon a haverunk, megbízhatunk-e a szomszédban, aki néha kiveszi a Hajdú-bihari Naplót a postaládánkból? Annak nem tudtuk utánajárni, hogy az emberek barátai hány sörért járnának át szívesen egy hétig megetetni és megsétáltatni Morzsit, ezért megnéztük, mennyibe kerül a kutyapanzió Debrecenben.

Minden kutyapanzió Debrecenben is biztosít foglalkozásokat a szabadban

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Senkivel nem bánnak kutyául

Kétféle szolgáltatót találtunk Debrecenben: helyi vállalkozásokat, és egy országos lánc debreceni központját. A szolgáltatások nagyjából megegyezőek, a kutyapanziók többek között mozgást a szabadban, profi ellátást, szeretetteljes bánásmódot, és szocializációt más ebekkel ígérnek a házi kedvenceknek és gazdáiknak, a legtöbb helyen állatorvos is állandó készenlétben áll. Az étkezést meg lehet oldani úgy is, hogy viszünk eledelt a kutyusnak, de akár rá is bízhatjuk ezt a kutyapanzió személyzetére.

A kutyamenza az egyik helyi szolgáltatónál ezer forintba kerül egy teljes napra, az országos lefedettségű cégnél 500 forintot kérnek éjszakánként a tápkínálatuk igénybevételéért.

A kutyákat az eb-szálláshelyre el is kell juttatni, ezért ennek a költségeivel is érdemes számolni. Előfordulhat, hogy nem fér be a bernáthegyi az anyósülésre, nem szívesen villamosozik a foxi, vagy nekünk nincs már rá időnk két bőrönd összecsomagolása között, hogy még a tacsit is fuvarozzuk.

A legtöbb szolgáltatónál igénybe vehető a kutyataxi, ami egységesen 4 ezer forintba kerül: ennyiért viszik el tőlünk a panzióba a kutyát egy előre megbeszélt időpontban.

Ennyibe kerül egy éjszaka

A kutyapanziók különféle konstrukciókkal dolgoznak a vendégéjszakák tekintetében. Eltérő lehet, hogy mikortól számítanak fel díjat, és olyan szolgáltató is van, ahol csak megadott időben lehet bejelentkezni és kijelentkezni kedvenceinknek.