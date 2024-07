Az egyik forró júliusi reggel fogadott minket Bagdány Lászlóné a kertjükben, ahol nem volt könnyű eldönteni, hogy merre induljuk a káprázatos növények sűrűjében. Muskátli, hortenzia, kasvirág, Bougainvillea – csak kapkodtuk a fejünket a debreceni kert láttán, ahol számtalan virág és zöld növény pompázik. Az árnyék aztán a muskátlikhoz vezetett, amik hosszan ölelték körbe a terasz korlátját. – 30 éve van az erkélyen, a futómuskátli ültetése egy évben sem marad el nálunk. Nagy ládákba kerülnek, mert a nagy gyökerek ezt igénylik, és a vizet is jobban tartja. A talaj nagyon fontos, nem szabad válogatás nélkül az üzletekben árult virágföldet adni neki. Tőzeges, trágyás, laza, semleges – ilyen föld kell a muskátlinak – osztotta meg több évtized tapasztalatát Bagdány Lászlóné. Elmondta, főként helyhiány miatt nem szokta a muskátlit teleltetni, de egyébként is szebbeknek tartja az új virágokat. Hangsúlyozta, minden nap locsolni kell őket, kiéve tavasszal, amikor még nincs ilyen nagy hőség, illetve nála hetente kétszer tápoldatot is kapnak.

30 éves tapasztalatát is megosztotta velünk a futómuskátlikkal kapcsolatban Bagdány Lászlóné

Forrás: Kiss Annamarie

Elsősorban saját magam tapasztalatán és kárán tanultam meg a növényekkel bánni, a gyakorlat mutatta meg, mit hogyan kell. Apránként haladtam, amikor az első hortenziát elültettem, még nem volt internet, nehezebb volt utánanézni a tudnivalóknak. Csak bizonyos szakkönyvek voltak elérhetőek, amiket eléggé szűkszavúnak találtam. Nem tudtam példádul, hogy a hortenzia árnyékkedvelő, ezért beültettem a nyugati oldalra a napra, de szerencsére szívósnak bizonyult, és végül egy idő után alkalmazkodott

– elevenítette fel az első próbálkozásokat a hatalmas hortenziabokor mellett. – Ma már a közösségi média csoportjaiban is sokat tanulok, mindenki leírja a tapasztalatát és segítséget kér. A különböző növényfajtákról is rengeteg ismeretet lehet szerezni, sokszor elismert termesztők is vannak a csoportok adminisztrátorai között – mondta Bagdány Lászlóné, akitől azt is megtudtuk, nála pontosan hogyan kezdődött a szenvedély.

A virágokkal együtt a világ is kinyílt

– 30 éve építettük a házunkat, akkor úgy indultunk, hogy csak örökzöldek legyenek a kertben és minél kisebbek, hogy ne kelljen sokat metszeni. Akkor még mindketten dolgoztunk a férjemmel, a szabadidőnk is kevesebb volt, de ahogy teltek az évek, mindig rátaláltam valami virágra, ami éppen megtetszett. Aztán amikor megszüntettünk a vállalkozást, addigra az egyik kertészetbe már szinte magától is odatalált a kocsim – emlékezett vissza a kerttulajdonos.

Rámutatott, idővel nemcsak az ideje lett több, hanem a virágokkal együtt a világ is kinyílt.

– Ma már nem csak a megszokott muskátli és petúnia elérhető, hanem számtalan egzotikus fajta is, ami ha nagyon szép, akkor általában nekem is kell – tette hozzá. Azt is megtudtuk, főként a mediterrán növényeket kedveli, mostanában közülük is nagy favorit a Bougainvillea, azaz murvafürt, ami kánikulában is olyan jól érzi magát, hogy csak délután engedi le egy kicsit a levelét, de az esti locsolás után azonnal frissen pompázik.