Csodaszép zöldekkel szegélyezett kis sétány vezetett be a kabai strandra, ahol a szemünk rögtön megakadt a bejárathoz közeli büfénél az egyik vendég tejszínes-mogyorókrémes gofriján. Olyan jól nézett ki (mármint a gofri), hogy legszívesebben azonnal leültünk volna a fotós kollégámmal elmajszolni egyet, de mivel első a munka és a kötelesség, nem csábultunk el, hanem indultunk felfedezni a terepet.

A kabai strand legnagyobb medencéje

Forrás: Kiss Annamarie

Első utunk a trafikhoz vezetett, ahol számtalan, a fürdőzéshez nélkülözhetetlen terméket találtunk. Az ott dolgozó Krisztinától megtudtuk, főleg a szezon elején vásárolnak sokan, amikor még többen érkeznek felkészületlenül strandolni, augusztus elejére már általában mindenki beszerzi, amire szüksége van egy jó csobbanáshoz.

A legkeresettebben egyértelműen az úszógumik, amik 1200-2400 forintba kerülnek nagyságtól függően. Vannak figurás úszógumik az egészen piciknek, a nagyobbaknak pedig műanyag kapaszkodókkal ellátott verziók is. Szintén népszerűek a labdák, a vízipisztoly, a nyakba akaszthatós műanyag pénztárcák és a felfújható párna is

– tájékoztatott Krisztina a trafikban, ahol a henger alakú műanyag pénztárcán kívül a csavaros fagyi is hozza a retró életérzést. Egy pénztárcáért 700 forintot, egy csavaros fagyiért pedig 800 forintot kell fizetni.

Csendes, kedves hely

A trafikkal szemben található a hideg vizes úszómedence, aminek ebben a melegben éppen kellemes a hőfoka. Sajnos, nem saját tapasztalatból írjuk, a szentpéterszegi Nagy László és felsége vélekedett így, akikkel a nagy medence szélén beszélgettünk. – Jó a víz, jó a kaja, mindig öröm itt lenni. Amikor otthon megműveltük a házi kertet, nincs már sok gaz és az idő is engedi, eljövünk ide. Pihenünk, beszélgetünk, sok ismerős is van már – osztották meg a Haonnal. Hozzátették, a gyerekeik Debrecenben laknak, és velük, illetve az unokákkal is gyakori vendégek itt. – Imádják ezt a strandot, mindig mondják utána, hogy mama, papa, de jó volt! – jegyezték meg.

Nagyék Szentpéterszegről járnak Kabára strandolni

Forrás: Kiss Annamarie

A nagy medencében ezután megláttunk egy kiemelkedően fotogén családot, akik épp kijöttek a partra, így őket is megszólítottuk, majd meglepődtünk: kiderült ugyanis, hogy Svédországból érkeztek. A feleség elmondta, hogy az apósa magyar, Hajdúszoboszlón lakik, ezért minden nyáron eljönnek meglátogatni a férjével és a két gyerekkel.

Az apósomnak ez a kedvenc strandja, így mi is jövünk. Nagyon szeretjük, csendes, kedves kis helynek tartjuk, tegnap is itt voltunk

– avatott be.