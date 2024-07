Nyári mozival indulnak az augusztusi ingyenes programok Hajdú-Biharban. Augusztus 1-én (csütörtök) Debrecenben a Nagyerdei Víztoronyban a 2022-ben készült Top Gun: Maverick-et vetítik, a szervező Paramount az ingyenes belépés mellett ingyenes popcornt is ígér. A film 20.30-kor kezdődik, de mivel a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, érdemes lehet már a 19 órás kapunyitáskor megjelenni, aki nem akar lemaradni nagy totálban Tom Cruise-ról. A Víztorony egyébként saját szervezésében FilmToronykert névvel is tart mozis estéket a Pallagi úton: augusztus 8-án (csütörtök) 20 órától a Viharszigetet, augusztus 29-én (csütörtök) 19 órától a Forrest Gumpot adják. Ha valaki szeretné a Top Gun filmeket a készítés sorrendjében megtekinteni széles vásznon, a szabad ég alatt, az időgéppel rendelkezők most kétségtelenül előnyben vannak. A kertmozi és Tom Cruise iránt rajongókat ugyanis Hajdúszoboszló sem hagyja cserben, augusztus 6-án (kedd) a Szent István parkban 21 órától az 1986-ban készült Top Gun lesz látható.

Több kertmozi ingyenes programokkal várja a filmkedvelőket, Tom Cruise rajongók előnyben.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Kamionok, traktorok, zúzós zene és a csillagok

A Top Gun légiparádéja után Hajdúszoboszlón a földi utak királyai, a kamionosok kerülnek reflektorfénybe. Augusztus 8. (csütörtök) és 11. között rendezik meg a XIII. Kamionos Találkozó és Drift Show-t a Sportrepülőtéren. A kamionos felvonulás pénteken 19 órától lesz, a drift show a Debreceni út felé szombaton 18 órától, a gyorsulási verseny pedig vasárnap 13 órától, esténként pedig többek között olyan dj-k keverik a zenét, mint Sterbinszky vagy Spy the Ghost.

Augusztus 9-én (péntek) Hajdúböszörményben is felbőgnek a motorok, hiszen aznap kezdődik a 3 napos traktorhúzó verseny a traktorkarnevállal. Az esemény honlapja szerint a traktorkarneválra a menet 16 órakor a Külső-Újfehértói utcáról indul a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola mögötti parkolóból, és végighalad a város nagykörútján, amely közben érinti Hajdúböszörmény főterét, a Bocskai teret. A Bocskai térnél, a rendőrség előtt köszöntik a résztvevőket és egy pillanatra megállnak a gépjárművek, majd 20 órakor térnek vissza a Széchenyi Iskolába. A hajdúböszörményi traktorhúzó verseny egyéb eseményeire belépőjegyet kell váltani, viszont a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület és a Magyar Vöröskereszt kampányában ingyen VIP-jegyeket adnak a véradóknak.