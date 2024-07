Szabados Ádám hajdúdorogi származású, kétszeres magyar bajnok freestyle-focista, aki, mint ahogyan arról már a Haon is beszámolt, önkéntesként nehéz sorsú, gyermekotthonban élő fiatalokat edz. Munkájának fontos mérföldkövéhez érkezett a jelenleg Budapesten élő labdazsonglőr, aki telefonon osztotta meg velünk a jó hírt: a közeledő freestlye világbajnokságra az egyik tanítványa is elkísérheti versenyzőként.

A freestyle-foci koronázott királya szinte bármilyen testhelyzetben képes dekázni

Forrás: Facebook/Szabados Ádám

– 8 éve foglalkozom gyermekotthonban élő növendékek edzésével. Célom, hogy a sport által olyan irányba tereljem őket, ami bárki más számára is példa lehet. Egy gyermekotthonban élővel különösen nagy kihívás sikereket elérni, olyan, mintha az olimpiára akarnánk delegálni egy hétköznapi srácot: nehéz megtalálni, aki tud kitartóan dolgozni – mondta Szabados Ádám, aki a Reménysziget Sportegyesület tagjaként a Cseppkő Gyermekotthonban tart rendszeresen edzéseket.

A freestyle-foci harcosai Csehországba mennek

– Mostanra sikerült olyan szintre menedzselni az egyik tanítványomat, a 17 éves Márkot, hogy őt is be tudtuk nevezni az augusztus 18-án kezdődő világbajnokságra, amit a csehországi Liberecben tartanak. Az indulásra a világszövetség is felfigyelt, egyáltalán nem jellemző, hogy halmozottan hátrányos helyzetűeket delegáljanak a versenyre. Márk az ifjúsági korosztályban fog indulni és battle, azaz egymás elleni harc kategóriában méretteti meg magát – tájékoztatott a részletekről a labdazsonglőr.

A főállású freestyle-focistától megtudtuk, ő maga is battle számban indul a világversenyen, ahol szeretne a legjobb 16 közé jutni. Mint elmondta, saját edzésterv alapján hetente 4x2 órát gyakorol, erőnléti, súlyzós edzéseket is tart, emellett igyekszik figyelni a megfelelő étkezésre is.

Földön, vízen és levegőben is képes mindent megugrani

Forrás: Facebook/Szabados Ádám

Hajdúdorogról nemzetközi színtérre a közösség erejével

– Nagyon sokat köszönhetek a hajdúdorogi önkormányzatnak és a hajdúdorogi görögkatolikus közösségnek, ők segítettek elindulni az utamon – fogalmazott Szabados Ádám. És hogy milyen messze vezetett eddig az út, melyik volt az a legtávolabbi hely, ahova eljutott a freestyle által?