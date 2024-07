A napokban töltötte 90. életévét Kóródi Sándor József. A debreceni szépkorút a cívisváros nevében Barcsa Lajos önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa köszöntötte otthonában.

Igazi örökmozgónak tartja magát a debreceni szépkorú, Sanyi bácsi

Forrás: Kiss Annamarie

– Nincs különös titka a hosszú életnek, egy örökmozgó ember voltam mindig – árulta el Sanyi bácsi arra a kérdésre, mi a hosszú élet titka. Mint kifejtette, bár a „futóművei” már nem a legjobbak, igyekszik rendben tartani a majd’ ezer négyzetméteres portáját.

Kimegyek megkapálom, meglocsolom, amit kell. Sose engedtem el magam, most sem teszem

– emelte ki.

A kereskedelem volt a szenvedélye a debreceni szépkorúnak

Sanyi bácsi 1957-ben, Sándor napján költözött öccsével Szakolyból Debrecenbe. Édesapja cipész kisiparos volt, mellette tanulták meg mindketten a szakmát. A forradalom előtt három nappal szerelt le a katonaságtól, majd Nyíregyházán szeretett volna elhelyezkedni.

Az nem jött össze, mert messze is volt, kevés pénzt is fizettek. Édesapámnak volt egy debreceni származású segédje, az ő közbenjárásával tudtunk elhelyezkedni. Március 18-án vettem fel a munkát, itt, a Malom mellett volt egy cipőgyár

– emlékezett vissza. Nyolc évig dolgozott a cipőgyárban, de világéletében boltos akart lenni.

Sanyi bácsi lelkesen, örömmel mesélt életéről

Forrás: Kiss Annamarie

– Kinéztem egy üzletet a Szávay Gyula utcán, szóban meg is egyeztünk az önkormányzattal, de mire a szerződést megkötöttük volna, visszaléptek, mert kiadták egy árvízkárosultnak – mondta. Végül a Nagysándor-telepen bérelt üzletet, amit úgy ajánlottak neki: azon a környéken olyan szegények az emberek, nem tehetik meg, hogy nagybevásárlást tartsanak. Van, hogy mindennap boltba járnak. – Így is volt, előfordult, hogy egy deci ecetért vagy 5 deka zsírért jöttek csak be – mesélte. Néhány évig működtette üzletét, majd a családja gyarapodása miatt úgy döntött, boltvezetőként folytatja a Debreceni ÁFÉSZ-nél, Szepesen.