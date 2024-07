Napjainkban már igen sokféle étkezési szokás, ideológia létezik, és biztosan nehéz, de az is lehet, hogy lehetetlen lenne egy kisebb közösségben is csak olyan embereket találni, akiknek minden téren megegyezik az ízlésük. Azt azért mégis meg merjük kockáztatni, hogy egyvalamiben a legtöbben hasonlítunk: nagyon szeretjük a csokit, vagy legalábbis jól tud esni időnként. A csokoládé világnapja alkalmából megkerestünk egy kézműves csokit gyártó kedves anyukát, hogy mutassa meg, miként készíti „házilag” az édességet – ráadásul kiderült, hogy igen extrém fajtákat is előállít.

A hajdúszoboszlói csokikészítőhöz, Háló Zsuzsihoz látogattunk a csokoládé világnapja alkalmából

Forrás: Molnár Péter

Csokoládé világnapja: táblás csoki, nyalóka, emelkedő cukorszint

A Haon stábjának útja Hajdúszoboszlóra vezetett, ahol már várt minket Háló Zsuzsi, akiről kiderült, hogy már egy évtizede készít csokikülönlegességeket. Beljebb kerültünk, majd lábzsákot húztunk, mivel Zsuzsi műhelyében igen steril körülmények között dolgozik. A bejárati ajtó küszöbét átlépve elénk tárult az édességbirodalom: becsomagolt táblás csokik, nyalókák és egyéb finomságok hozták meg nyomban az étvágyunkat. Na jó… Elismerjük, éhesnek se kell lenni, hogy az ember ezeket menten megkívánja, elég, ha csak szeretünk nasizni.

Először látvány-, majd cukorsokkot kaptunk, mert természetesen ki nem hagytuk volna a felkínált termékek kóstolását. Miközben drasztikusan növeltük boldogsághormonjaink számát, megkértük Zsuzsit, hogy meséljen, miként vágott bele a kézműves csoki készítésbe.

10 évig éltünk a férjemmel Ausztráliában, Sydney-ben, és ott egy hasonló manufaktúra működésébe nyertem betekintést. Annyira megtetszett, hogy amikor hazaköltöztünk, adta magát, hogy ezzel szeretnék foglalkozni

– kezdte Zsuzsi emlékeinek felidézését. Habár a határozott célja megvolt már, azonban végzettséget is kellett szerezni ahhoz, hogy el tudja indítani az üzletet. Így lett belőle cukrász, mindeközben autodidakta módon is képezte magát.