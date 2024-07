2003-ra a szerevezők emeltek a téten, a napok, a fellépők, és a látogatók száma is bővült. – 3 nap, 8 helyszín, 20 dj., 60 zenekar: a rendezvény tavalyi sikerén felbuzdulva újra Vekeri-tó fesztivált szervez a Mezon Ifjúsági Iroda. A rockfiesztára 5 ezer fiatalt várnak. Itt lesz a Kispál, a Heaven Street Seven, a P. Box, az igen népszerű Zanzibár, a Moby Dick, a Hooligans és a fesztiválon tartja évadzáró élőkoncertjét a Tankcsapda – adta hírül a korabeli Napló.

Rendbontás nélkül

A bulifotózás akkoriban szinte külön szakmának számított, így a fesztiválon készült fényképeket is a Haon bulifotó oldalán közöltük. Az egykori buli.haon.hu weboldal viszont már nem elérhető, ennek az úgynevezett korosabb generáció tagjai – mint jómagam is – valószínűleg nem dőlnek a kardjukba, hiszen rengeteg terhelő bizonyítékot tartalmaztak a felvételek szinte mindenkire nézve.

A 2003-as Vekeri-fó fesztivál összegzése azonban nem maradt el, Gadus István, a Mezon Ifjúsági Iroda vezetője a 2003. június 24-i lapban értékelt. – Nyugalomban, különösebb lopás, baleset és egyéb incidens nélkül telt a zenés-sátoros buli három napja, s a karszalag-hamisítás révén bebocsáttatást remélő néhány „lógóst” is sikerült fülön csípni – tudatta. – A nagyérdemű a Kispálra és az Anima Sound Systemre volt a leginkább kíváncsi az első napon, és a Mystery Gang klasszikus rockabillyje is förgetegesnek bizonyult – számolt be a Naplónak Bakó Csaba programkoordinátor. Mint mondta, pénteken a Tátrai-Szűcs duó teremtett különleges hangulatot, a nagyszínpadosok közül pedig a Zanzibár és a Moby Dick vonzotta a legnagyobb tömeget, míg szombaton a Black-Out, a Hooligans műsora, illetve a Tankcsapda rekordlátogatottságú koncertje számított a legnagyobb bulinak.