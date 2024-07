Ez a Campus Fesztivál sem csak a koncertekről szól, a debreceni buli szervezői idén is gondoltak azokra, akik egy kicsit másfajta szórakozást keresnek. Ha például szeretnél bevinni egy kis adrenalint a szervezetedbe két zenei program között, kiváló lehetőség a bungee jumping, amely természetesen sötétedés után az igazán fílinges, már ha bírod a magasságot. Az attrakció a Metal-Sheet Nagyszínpad mellett van, egyszerűen betájolható már csak a bazi nagy daru miatt is, szóval akár még találkozási pontnak is tökéletes. A Haon stábja megnézte, vannak-e bátor jelentkezők, videón mutatjuk a végeredményt, mindenféle spoilerezés nélkül.