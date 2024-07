A debreceni Campus Fesztivál 4. napja a váratlan dolgokról is szólt valamennyire. Ezek közül a legszomorúbb természetesen Rita Ora betegsége volt, az énekesnő a kórházi kezelése miatt nem tudott fellépni a Nagyerdőn, és végül Rúzsa Magdi ugrott be helyette, aki végül szépen egymásra talált a nagyszínpados közönséggel. De a Tankcsapdát például élmény volt új szerepkörben látni a zenekar fennállása első teljesen akusztikus koncertjén. A Campus zárónapi bulija egészen hajnali 5-ig tartott, napfelkelte után a kempingezők is elhagyták a fesztivál területét, a szombattól pedig a lentebbi, 10 jól elkapott fotóval búcsúzunk. Folytatás jövőre, és már nem is kell egy teljes évet várni a következő fejezetre, hiszen a 2025-ös felvonást július 16-20. között rendezik meg.

Összegyűjtöttünk 10 jó képet a Campus Fesztivál zárónapjáról

