Elszabadult óriáskerékként pörgött tovább pénteken is a debreceni Campus Fesztivál, többek között Majka és Dimitri Vegas is elemi erejű bulit csapott a Nagyerdőn, de nem csak ezért volt tele önfeledt, mosolygós arcokkal a fesztiválterület. Egymást érik a tennivalók például a Civil Faluban, izgalmas technikai eszközöket lehet kipróbálni az Egyetem Téren, de a jókedvhez annyi is elég, ha simán csak összefutsz a placcon pár rég nem látott haverral, aztán lőttök együtt egy közös szelfit. A pénteken készült összes fotónk is azt tükrözi, hogy mindenki teljesen lelazult erre a 4 napra, de ha mondjuk nincs kedved átpörgetni a sok-sok galériát, itt és most zanzásítva összefoglaljuk neked a 3. napot 10, remekül elkapott pillanattal.

10 szuper képen mutatjuk meg, milyen volt a Campus Fesztivál pénteki napja

