Egymást követték a népszerű előadók a Campus Fesztivál 2. napján

Volt itt Minden, Hiszti is, viszont a legnagyobb hangulatot talán mégiscsak a Lej című dal hozta meg, aminek a szövegét mindenki fújta. Tulajdonképpen ezeknek a számoknak köszönhetően Dzsúdló egyre ismertebb előadóvá kezdett válni Magyarországon. Ez visszaköszönt a koncerten is, nemcsak a tizenévesek, de a 40 pluszos nők is kívülről tudták a szöveget, akik úgy viselkedtek a bulin, mintha színpad és tömegiszonyuk lenne. Oda is léptünk hozzájuk, és megérdeklődtük, miért nem mennek kicsit közelebb, erre az volt a válaszuk, ők már öregek, vagyis annak érzik magukat. A korukat egyébként nem mi lőttük be, ők árulták el nekünk, mi simán rávágtuk volna, tuti 1-2 éve töltötték be a harmincat. Kissé irigykedve is néztünk rájuk, és arra gondoltuk, de jó lenne így „megöregedni”.