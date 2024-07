Nehéz elhinni, hogy máris eltelt a 2024-es Campus Fesztivál fele, annyira pörögnek az események a debreceni Nagyerdőn. Csütörtökön többek között Azahriah, Martin Solveig és a Danko Jones is zenélt a bulizóknak, no meg persze a Tankcsapda, akik ezúttal B-oldal-koncerttel készültek hazai pályán. Teljesen természetes, hogy semmilyen fotó vagy videó nem adja vissza teljesen a helyszíni hangulatot, de egy kicsit segíthetnek át- vagy újraélni a szép pillanatokat. Mi most 10 szuperül elkapott képet mutatunk a 2. napról különösebb tematika nélkül, amelyek talán neked is meghozzák majd a kedvet, vagy újabb lendületet adnak az éjszakába nyúló nagyerdei szórakozáshoz.

Nagy bulikat hozott a Campus Fesztivál 2. napja

Forrás: Kiss Annamarie

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Czinege Melinda

Forrás: Kiss Annamarie

Forrás: Czinege Melinda