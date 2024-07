Miután becsekkoltunk a bejáratnál, tettünk egy sétát a 2024-es Campus Fesztivál első napján a rendezvény területén. Jól jön az majd sötétedés után, ha elraktározzuk az izomreflexünkbe a térképet. Jól tudtuk: a helyszín ismerős, a Nagyerdő most egy párhuzamos dimenzió, ahol minden meg fog történni. A rövid tájolás után rögtön Nagy Bogi koncertjébe kóstoltunk bele, a debreceni kötődésű énekesnő kihúzhatja Lehetetlen bakancslistájáról a Campus Nagyszínpadot, és ezt meg is hálálta kedvenc számaival. Néhány balzsamos dallal utunkra enged minket, mi pedig megígértük, hogy jó gyerek módjára viselkedünk majd.

Már a Campus Fesztivál első napjára sokan érkeztek

Forrás: Kiss Annamarie

Nem tartott valami sokáig. Sokan tudatosan állíthatták az ébresztőt Paulina koncertjére, de az is biztos, hogy többeket a húzós zenei alap és az energikus ének vonzott a Debreceni Egyetem színpadához. Nem érdemes tagadni, zenei műveletlenségünket fémjelzi, hogy elsőre mi is átsiklottunk felette a programfüzetet szorongatva. Még maga az énekesnő sem hitte el, hogy így zsenge fél hatkor gyakorlatilag önfeledt táncba hajszolta a debrecenieket. Magasba lendült a trombita, a dobos megbüntette a dobhártyánkat, a hangfal membránja meg be akart ugrani bulizni a közönségbe. Nem erős ez egy kicsit szerda délután? Kellett ez nekünk? Bizony, így kell ezt csinálni, ezen a ponton le is vághattuk volna a karszalagot, hogy megköszönjük a koncertélményt: máris megérte a hetijegy, de azért még a harmadik számot csak megvártuk.

A Campus Fesztivál elhozta a kánikula végét is

A természet közben beindította a szélgépet, majd rázúdult a fesztiválra az eső, amit egyébként hetek óta vártunk, csak épp nem erre a napra. Nagy népi bölcsesség, és a régi campusozók tudják, hogy a Tankcsapda napján kötelezően zuhog, úgyhogy megvontuk a vállunkat, és a stadion oldalába húzódva táncoltunk tovább.

Az áramlatot a Follow The Flow koncertje felé követtük, mint a legtöbben. A zenekar saját bevallása szerint is együtt fejlődött a Campussal, és a tömeget látva be is ért a pop-hip-hop recept. Kicsit ismerős, kicsit a kitaposott úton zubog, de működik. Azt majd a padokon üldögélő szociológusok megfejtik, miért van az, hogy a helyi gyökerű PG Csoport koncertjén amolyan rockmúzeum jelleggel többnyire átsétáltak a fiatalok, és csak az idősebbek bológattak nosztalgikusan.