Felhőtlen napsütésben gördültünk be a berettyóújfalui strand, hivatalos nevén Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő, ingyenes parkolójába. Elsőként a gyerekmedencét vettük célba, ahova a beépített, megmászható teknősökön kívül 3 csúszdát is telepítettek. Itt találkoztunk Barbival, vagy ahogyan a gyerekek hívják, Barbi nénivel, a berettyóújfalui Bajnóca Néptánc Egyesület nyári napközis táborának a vezetőjével, aki aznap 11 óvodással érkezett. – A strandolás hagyományosan a táborunk záró programja. A fürdő helyben van, közel az egyesület székházához, és a gyerekek is szeretik. A csúszdát élvezik a legjobban, amikor pedig fázni kezdenek, a meleg vizes medencét – osztotta meg velünk Barbi, aki elmondása szerint privátban is szívesen látogatja a fürdőt, mert nagyon nyugodtnak találja.

Az aktív élménymedence nem madár-, hanem riportertávlatból

Forrás: Molnár Péter

Pár méterrel arrébb a felhasználóbarát átmérőjű jacuzziban fiatalok lazultak, míg a közvetlen szomszédságukban lévő aktív élménymedence nem hazudtolta meg a nevét, szinte megállás nélkül zajlottak benne az akciók a vízilabdától kezdve a harci búvárkodásig. Az éppen vízi birkózást bemutató srácokat András kísérte, akitől megtudtuk, mind helyiek, az aktív a kedvenc medencéjük. Aznap fél órával azelőtt érkeztek, hogy megszólítottuk őket, de amikor ebédidőben is ott vannak, szívesen ott is ebédelnek. – A tipikus strandkajákat, a lángost és a gyros tálat szeretjük a legjobban – tette hozzá.