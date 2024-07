Ica néni számára a mai napig különös, hogy már az unokái is elmúltak negyvenévesek, ő még mindig kisgyermekként emlékszik rájuk. Büszke hét dédunokájára is, akik közül hárman is kimagasló eredményeket értek el labdarúgásban, illetve légtornászként. Egyikük Németországban lakik a szüleivel, a legkisebb dédunokája pedig ötéves, de már ő is elkezdett futballozni, ráadásul ő tud a legszebben verset szavalni.