Igazán kelendőek a toy uszkárok

– Legutóbb két kan kutyusnak kerestem gazdát, egy nap alatt 30-40 ember is megkeresett, hogy szeretnék a kutyust, közülük néhányan már azonnal ki is tudták volna fizetni. Ma már nem lepődnek meg a vevők, amikor meghallják a kutya árát, nagyon sok család van, aki ki tudja fizetni a korábban említett összeget, ez nem feltétlen volt így három éve, de most tényleg tarolnak a toy uszkárok. Természetesen nagyon oda kell figyelniük a vevőknek, sok a kamu tenyésztő, rengeteg csoportban lehet olvasni negatív tapasztalatokat: kifakul a színe, szőke lesz, vagy elég termetesre megnőnek, és, ami a legszomorúbb, az sem ritka, hogy beteg kutyát visz haza a vásárló – hívta fel a figyelmet Renáta.

Bizonyára az olvasókban is felmerül a kérdés: miért olyan drága egy toy uszkár? – Meg kell említeni mindenképpen azt, hogy egy nagyon felkapott kutyafajtáról beszélünk, ami értelemszerűen hozza magával azt is, hogy mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ha toy uszkárt szeretnénk vásárolni. Továbbá jóval kisebb a kínálat, mint maga a kereslet, amíg ez az arány nem fog fordulni, vagy némileg kiegyenlítődni, addig az árak nem mennek lejjebb – mondta. Kérdésünkre kifejtette, egy fajtatiszta toy uszkár 24-28 centire, és 2-3 kilogrammosra fejlődik.

Renáta aláhúzta, ha kutyust szeretnénk vásárolni, fajtatiszta toy uszkárt, akkor lassú léptekben kell haladni. Nem szabad már az első tenyésztőtől vásárolni, olvasgatni kell, tapogatózni, mert tényleg sok a csaló, és hamar át tudják verni a laikus vásárlókat. – Nem feltétlen a kutya ára határozza meg, hogy éppen egy szakemberrel van-e dolgunk, vagy egy csalóval, ugyanis az utóbbi is jól tudja, milyen áron lehet értékesíteni a toy uszkárokat, és szemrebbenés nélkül leír, kimond egy olyan összeget, ami alapján azt gondolhatnánk, nála biztosan fajtatiszta egyedeket lehet kapni (ha már ilyen „magas” az áruk stb.). Egy tenyésztőnek is lennie kell feltételeinek, én sem adom el bárkinek a „babáimat”, számomra fontos, hogy kinél fog felnőni, hogyan bánnak majd vele. Egy ilyen kutyavásárlásnak többlépcsősnek kell lennie: találkozunk, beszélgetünk, beengedem az otthonomban stb. Egy kutyatenyésztőnek igenis be kell engednie a házába a vásárlót, a kutyusokat is megmutatni, hiszen a vásárló így láthatja meg, milyen a környezet, mennyire ápoltak a toy uszkárok. Az is gyanús lehet, ha folyamatosan van eladó kutya, tehát folyamatosan van szaporulat – osztotta meg tapasztalatait.