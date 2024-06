Így kell hajat mosni a profik szerint

Számtalan programon vettünk részt, előadásokat hallgattunk az egészséges táplálkozásról, az egészséges életmódról, de voltak kommunikációs fejlesztő foglalkozások is, amin a beszédkészséget és a színészi játékot gyakoroltuk. Egyik nap Hajas László látogatott el hozzánk, és a hajápolásról beszélt, ekkor derült ki, hogy eddig végig rossz technikával mostam hajat

– ismerte be a szépség. Élénk érdeklődésünkre elmondta, a tökéletes hajmosás titka, hogy először a sampont a tenyerünkben fel kell felhabosítani, és csak utána felvinni a hajra. – A balzsam alkalmazásához a hajunkat ketté kell választani, és így a hajvégekre egy-egy borsónyi mennyiséget kell felvinni. Kipróbáltam ezt a módszert, és a korábban sprőd hajvégeimmel valóságos csodát tett, még mások is megjegyezték a verseny alatt, hogy milyen szép a hajam – avatott be.

Ciklámen ruhában a többi versenyzővel. A döntőben alig várta, hogy a színpadra lépjen.

Forrás: MW-archív



A Magyarország szépe - Miss World Hungary 2024-es döntőjét június 23-án, vasárnap rendezték, Szivos Dalmát arról is kérdeztük, milyen reményekkel vágott neki az estének.

Nehéz lett volna előre megjósolni, hogy ki kerül be a top 5-be. A mezőnyben mindenki motivált volt, és beleadott mindent, szerintem végül azon múlt sok minden, hogy a show alatti stresszt ki hogyan viselte. A teljesítményt nagyban befolyásolta az élő adás, amiben nagyon más volt szerepelni, mint korábban a próbákon

– vélekedett. Saját bevallása szerint nagyon jól érezte magát verseny közben, végig izgatott volt, és alig várta, hogy újra a színpadon legyen, ráadásul a közönség második sorában helyet foglaló szüleinek a jelenléte hatalmas támogatást nyújtott.

Elégedett az eredménnyel

A végső eredménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, az induláskor azt tűzte ki maga elé, hogy bejusson a legjobb öt közé. – Nem volt kifejezetten a célom, hogy nyerjek, ami természetesen nagyon jó érzés lett volna, de így is nagyon büszke vagyok magamra – osztotta meg portálunkkal az ország egyik legszebb lánya. A továbbiakról azt mondta, már kapott néhány megkeresést, reméli, hogy a versenynek köszönhetően még jobban beindul a modellkarrierje.